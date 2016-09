Un fost ofiţer SRI dezvăluie afacerile cuplului (de nebunii financiare) Rovana Plumb – Robert Dinţoi!

Fostul ziarist vâlcean, Robert Dințoi, părtaș la ILEGALITĂȚILE familiei Rovanei Plumb?!

Printre denunturile facute de fostul ofiter SRI, Daniel Dragomir (foto), la sediul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie se află unul care o priveşte în mod direct pe Rovana Plumb, fost ministru al Mediului şi, indirect, pe locotenentul acesteia, fostul ziarist vâlcean, Robert Dinţoi.

Fostul sef din cadrul Directiei Generale de Prevenire si Combaterea Terorismului din SRI, Daniel Dragomir a fost deja arestat preventiv pentru 30 de zile, in data de 14 septembrie 2016, in dosarul “Black Cube”, fiind acuzat de procurorii DIICOT ca ar fi platit suma de 900.000 lire sterline, suma ce ar fi fost furnizata de mai multe persoane interesate de denigrarea sefei DNA, Laura Kovesi, pentru spionare acesteia din urma. In denunturile ce dateaza din 16.02.2015, perioada in care, din informatiile noastre, era cercetat si incarcerat intr-un alt dosar, ex-ofiterul SRI, Daniel Dragomir face dezvaluri care ar putea cutremura din temelii intreaga clasa politica, dar si mediul bancar si economic. Relatarile lui Dragomir vin sa arate “caracatita” creata la varful politicii si nu numai.

Iată fragmentul din denunţul care o priveşte pe Rovana Plumb: In perioada martie-septembrie 2013, Rami Ghaziri mi-a confirmat in prezenta altor martori ca a primit solicitari din partea fiului si sotului ministrului Rovana Plumb pentru a incheia o serie de contracte defavorabile. Astfel, pentru a ‘beneficia de protectia PSD’, in prima instanta membrii familiei Plumb i-au solicitat diferite sume de bani (de ordinul catorva mii de euro), iar ulterior l-au determinat pe acesta sa furnizeze produse din carne unei firme care apartinea/ era controlata de familia Plumb ( Ferma Davicarm-nr). Mentionez ca valoarea produselor era de aproximativ cateva zeci de mii de euro. Urmare a livrarii produselor, marfa nu a mai fost achitata.

Firma de mezeluri şi mici a familiei Rovanei Plumb. „Firma avicolă” i-a garantat un împrumut fiului, deși, în acte, acesta nu era acționar

Mici, parizer, salam, cârnații și orice fel de produse din carne de pui vândute sub marca Ferma Davicarm sunt realizate de familia fostului ministru al Mediului și al Muncii, Rovana Plumb (PSD). Până acum o lună, niciun membru al familiei Plumb nu era acţionar, grupul de firme fiind deţinut în acte de rude prin alianţă şi de Robert Dinţoi, fratele fostul şef al Corpului de Control din Ministerului Mediului şi consilier la Ministerul Mediului. În ambele posturi a fost numit de Rovana Plumb. În luna decembrie 2015, în acţionariatul Fermei Davicarm din Bucureşti, societate care produce şi distribuie produse în supermarketuri ca Auchan, Metro şi MegaImage, conform site-ului propriu, apărea Andrei Plumb (născut în 1984), fiul cel mare al Rovanei Plumb, şi soţia acestuia, Anişoara Plumb. Fiecare are câte 25% din SRLl. Metoda prin care cei doi devin acționari este majorarea de capital în numerar. Andrei Plumb a anunțat de curând că intenționează să candideze la funcția de primar al municipiului Târgoviște. Rovana Plumb nu a putut fi contactată telefonic pentru a explica dacă s-a implicat financiar la Ferma Davicarm. I-am trimis întrebările noastre pe internet, dar nu am primit niciun fel de reacție de la liderul PSD. Vom face cunoscut punctul de vedere al acesteia după ce acesta ne va fi comunicat – scrie cetateanu.net Avântul din 2011 În urmă cu cinci ani, o SRL din București, denumit Anna-Cris, specializat în comerțul cu amănuntul, își schimba denumirea în Ferma Davicarm și apoi este integrat în Davicarm Group, din care mai face parte Davicarm Group Oltenia şi Davicarm Group Dâmboviţa. Cei care au înființat Anna-Cris sunt Ștefan și Natalia Duță, iar firma a fost o mică SRL, fără activitate, sau cu o cifră de afaceri anuală de până în 7.000 de lei.Natalia şi Ştefan Duţă sunt cuscrii Rovanei Plumb. Andrei Plumb, este căsătorit cu Anișoara, fiica soților Duță. În 2011, după schimbarea denumirii în Ferma Davicarm, urmează avântul până la o cifră de aproape 900.000 de euro. În 2014, cifra de afaceri coborâse la 1,5 milioane de lei (300.000 de euro). În acte, aceasta societate continua să nu aibă nicio legătură cu familia Rovanei Plumb. Cuscrii Natala şi Ştefan Duţă erau unicii acţionari. Asta până în decembrie când intra în societate ca acționari fiul și nora fostului ministru de la Mediu sau Muncă. Metoda prin care cei doi devin acționari este majorarea de capital. Deși „ferma” nu era a lui, Andrei Plumb o lasă garanție Chiar înainte de a intra oficial în firma, Ferma Davicarm a fost utilizată ca și cum ar fi de fapt a familiei Plumb și nu a familiei Duță, cuscrii Rovanei Plumb. Printr-un credit realizat de Andrei Plumb la Romexterra Leasing, acesta garantează împrumutul tocmai cu Ferma Davicarm. În a doua parte a anului trecut, Romexterra cere executarea firmei deţinute în acte de soţii Duţă în contul leasingului lui Andrei Plumb. Tot în 2011, Ferma Davicarm își muta sediul într-un apartament de pe Calea Vitan nr. 106. În aceeaşi locuinţă, care nu a figurat niciodată, din 2004, în declarațiile de avere a Rovanei Plumb, familia ministrului a înființat mai multe firme. Este vorba de Prime Time Construct (cu acţionari, de-a lungul timpului pe Dan Plumb – soțul Rovanei Plumb şi Andrei Plumb – fiul) și WRP Smart Invest (Răzvan Dan Plumb acţionar, al doilea fiu, mezinul liderului PSD) . Pe lângă acestea, publicația CanCan a prezentat, de curând, un set de fotografii în care mezinul Răzvan Plumb se plimba la volanul unui Mercedes cu un preț de catalog de 240.000 de euro. Răzvan Plumb a spus ca autoturismul este închiriat, fiind deținut de o firmă secretă, dar că pentru închirierea Mercedesului s-a realizat cu bani cash din afacerile sale cu „carne„. Conform Registrului Comerțului, acesta are două afaceri, dintre care una închisă: prima se ocupa de publicitate, a doua are ca obiect de activitate de intermediere. Același mezin, a mai înregistrat în toamna anului trecut, când Ferma Davicarm era, în acte, doar a soților Duță, două mărci de produse din carne: Boier Vernescu și Comoara haiducului. Ferma nu e fermă Rovana Plumb nu a putut fi contactată telefonic pentru a explica dacă s-a implicat financiar la Ferma Davicarm. I-am trimis întrebările noastre pe internet, dar nu am primit niciun fel de reacție de la liderul PSD. Vom face cunoscut punctul de vedere al acesteia deîndată ce acesta ne va fi comunicat. Totodată, deși srl-ul familiei Plumb se numește Ferma Davicarm, societatea nu are nicio fermă, așa cum ne-au precizat în cursul săptămânii trecute reprezentanții firmei. „Suntem doar un producător și distribuitor de produse din pui”, ni s-a explicat telefonic statutul firmei. Acționar Robert Dințoi, fratele șefului Corpului de Control al Rovanei Plumb Ferma Davicarm este acționar și în alte două firme: Davicarm Grup Dâmbovița și Davicarm Grup Oltenia. La aceasta din urmă, Ferma Davicarm deține jumătate din acțiuni, iar Robert Dințoi, restul de 50%. Acesta este fratele lui Ionuţ Bogdan Dinţoi, cel care a fost în 2013, pe mandatul Rovanei Plumb la Mediu, şeful Corpului de Control al ministrului. Apoi, din 2014, a mers cu liderul PSD la ministerul Muncii, unde a fost consilier cu responsabilitatea coordonării direcţiei fondurilor europene.