Dumitru Pearcu, primarul din Tomşani, va asfalta alţi 7 km drumuri din patru sate

Luni, 12 septembrie 2016, primarul PSD din comuna Tomşani, Dumitru Pearcu, a semnat la sediul CIR Craiova din cadrul Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) contractul de finanţare în vederea implementării proiectului „Modernizarea infrastructurii rutiere din comuna Tomşani, judeţul Vâlcea”. „Valoarea proiectului este de circa 1 milion de euro şi vizează asfaltarea ultimilor 7 kilometri de drum care au rămas nemodernizaţi din satele Bogdăneşti, Foleştii de Sus, Foleştii de Jos şi Băltăţeni. În perioada imediat următoare, vom scoate la licitaţie execuţia lucrărilor pentru a fi desemnat constructorul care să realizeze asfaltările”, ne-a spus primarul din comuna Tomşani, Dumitru Pearcu. Despre o eventuală candidatură în Parlament din partea PSD, Dumitru Pearcu a precizat: „Mă consider un om modest, însă, în acelaşi timp, pot spune că sunt o persoană pregătită profesional, care are o experienţă încununată de succes atât în administraţie, cât şi în politică, timp de 27 de ani. Mi-am exprimat dorinţa de a candida, şi fac asta deoarece consider că este timpul ca toţi membrii de partid dacă vor să aibă un câştig trebuie să facă o selecţie exigentă, bazată pe criterii riguroase, dintre oamenii care au muncit şi au avut rezultate în acest partid. Nu poate să vină unul paraşutat de cinci luni în partid şi să fie pus cap de listă pentru parlamentare. Şi nici cei care sunt membrii de partid de 20 de ani şi au în consiliul local doi consilieri de o viaţă, şi niciodată nu luptă să aibă primar social-democrat în localitatea respectivă, dar vor să devină parlamentari. Nu se poate aşa ceva, mai ales în zona noastră. Consider că în Parlament trebuie să ajungă oameni cu experienţă, care să conceapă legi care pot fi aplicate la „talpa” ţării. Unul care nu ştie ce se întâmplă în zona de care aparţine nu are ce căuta în Parlament. S-a dus vremea când se duceau la partide traistele cu bani. Acum banii de campanie se cheltuie transparent, pentru că statul returnează cheltuiala din campanie fiecărui competitor. Dacă voi ajunge în Parlament, voi propune modificarea a peste 15 legi care nu ajută deloc administraţiile locale. Printre acestea, şi legea codului silvic. Nu este posibil ca un bătrân de 80 de ani, care are un pom nefructifer, să alerge pentru zeci de avize pentru a-l putea tăia, ca să aibă un braţ de lemne să se încălzească iarna”.

(Petre Coman)