Este mai simplu sa comanzi chitara dorita online

vineri, 27 ianuarie 2023

Magazinele online au facilitat cumparaturile pentur foarte multe persoane, iar categiria de chitaristi nu face exceptie. Se poate spune ca din comertul cu instrumente online se poate obtine o cifra destul de frumoase, deoarece chitaristii in special, adora sa cumpere instrumente noi si accesorii.

De ce este convenabil sa cumperi chitari online? Simplu, convenabil si nu atat de riscant, cumparaturile de instrumente online au explodat in ultimii cativa ani, iar unul dintre principalele motive ale acestui boom este varietatea larga de modele pe care nu le puteti gasi nicaieri altundeva.

Mai mult, marile magazine online precum www.muzicale.ro nu ofera doar instrumente, ci si o cantitate suficienta de echipamente de sunet, home studio sau echipamente DJ.

Un alt mare avantaj al magazinelor online este ca nu a fost niciodata mai usor sa mergi de la un magazin la altul pentru a compara diferite modele, preturi, recenzii ale utilizatorilor sau chiar sa vezi videoclipuri demonstrative.

Marcile mari sunt intotdeauna disponibile, dar probabil ca vei avea mai multe sanse sa gasesti un model cu adevarat unic printr-un vanzator apropiat de locul tau, care are propria sa retea de distributie si cunoaste producatorii locali si producatorii de instrumente. In cele din urma, totul depinde daca cauti acelasi model de semnatura ca si jucatorul tau preferat, sau daca este o mica bijuterie pe care doar tu o vei detine si daca se intampla sa ai bugetul adecvat.

Ceea ce odata putea fi considerat riscant (de exemplu primirea unui instrument zgariat care a fost tratat prost de postasul tau) nu mai este cu adevarat o problema. Intr-adevar, puteti oricand trimite instrumentul inapoi la cateva zile dupa achizitie, daca ceva nu este in regula.

Cu toate acestea, chiar si doua modele din aceeasi serie pot suna diferit. Niciun instrument nu este acelasi si, din pacate, ai putea cumpara un anumit model care nu a primit controlul de calitate adecvat pe care il merita, fara sa stii ca acelasi model ar fi putut suna mai bine altfel. Acest lucru este si mai adevarat atunci cand vine vorba de „modele pentru incepatori”, care sunt mai putin costisitoare si folosesc materie prima mai ieftina. Toate lucrurile luate in considerare, atunci cand vine vorba de a incepe cu un instrument, probabil ca nici macar nu vei simti ca canti pe un model inferior.

Acesta este motivul pentru care nimic nu poate concura vreodata cu faptul ca este intotdeauna mai bine sa poti incerca un instrument inainte de a-l cumpara. O pasiune pentru un anumit instrument gasit intr-un magazin adevarat valoreaza cu cativa sekeli mai mult decat cumparat online. Cu toate acestea, puteti, desigur, sa incercati un instrument cumparat online si sa il trimiteti inapoi daca nu se potriveste standardelor personale.

Depinde si de ceea ce cumparati. Daca este o masina de tobe, va suna la fel in orice caz... Daca este o chitara, vanzatorul local ar trebui sa poata face cateva ajustari la instrument pentru ca totul sa sune corect inainte de a o aduce inapoi acasa. Acestea sunt micile servicii suplimentare care pot aduce, de asemenea, ceva profit pentru bani in plus. Desigur, pe piata online, unde exista o concurenta acerba si unde magazinele online vand mai multe unitati decat punctele de vanzare fizice (si, prin urmare, isi pot scadea preturile), cele mai mici preturi se gasesc aproape sigur pe web.

De asemenea, nimic nu va impiedica sa incercati un instrument intr-un magazin inainte de a-l cumpara online la un pret mai mic. Nu multi oameni indraznesc sa spuna ca o fac, dar multi o fac. Desigur, aceasta nu este chiar o miscare frumoasa pentru vanzatorul local care are un magazin de administrat si o chirie de platit. Dar oricum nu suntem aici pentru a-ti face prelegeri!

Pentru a imparti cele doua, am putea spune ca este si mai bine atunci cand magazinul online detine un magazin adevarat unde vei putea incerca urmatoarea achizitie.

Continuam sa auzim ca atunci cand vine vorba de service, totul este cu siguranta mai bine „in viata reala”. Desigur, in magazinul local, puteti stabili intotdeauna o relatie mai stransa cu un vanzator in care puteti sa aveti incredere. Cineva care va va cunoaste mai bine, va va cunoaste gusturile si care poate va va oferi o geanta mica pentru noua chitara sau va face o reparatie rapida la instrumentul Este de la sine inteles ca comertul local are avantajele sale si ca celebra propozitie „sprijina-ti dealer-ul local” mai are multe zile frumoase inainte.

Cu toate acestea, magazinele online sunt bine constiente de acest lucru si depun mult efort pentru a concura cu punctele de vanzare „offline” si pentru a-si umaniza relatia cu clientii.

Nu trebuie sa uitam ca in spatele unui site web lucreaza oameni adevarati si ca de multe ori suntem sfatuiti de muzicieni si tehnicieni experimentati care sunt aici pentru a-si rasfata clientii, este doar o chestiune de a le cere sa faca acest lucru!

In ceea ce priveste alte servicii disponibile, returnarile sunt foarte adesea gratuite pentru client, prin urmare este usor sa incercati unele instrumente acasa si sa le trimiteti inapoi gratuit daca nu corespund nevoilor voastre. Acest lucru ar putea, de asemenea, sa va scuteasca de a incerca instrumentul intr-un magazin unde clientii trecatori ar putea sa va batjocoreasca pentru abilitatile de „incepator”!

In ceea ce priveste garantia, inca o data, magazinele online ofera de obicei un profit mai bun decat retailerii offline. Este doar o chestiune de a verifica ce are de oferit fiecare site web pentru asta, dar ca regula generala, va fi bine.

In cele din urma, cand vine vorba de timpii de livrare, inca o data magazinele online incearca totul pentru a fi cat mai rapid posibil, ar trebui sa-ti primesti marfurile in medie in 48 de ore. Acest lucru chiar nu este mult, stiind ca nu toata lumea are un magazin la colt. Si, oricum, livrarea la domiciliu este un lucru destul de convenabil.