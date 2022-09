CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic in Ramnicu Valcea. Vezi zonele

Societatea CET Govora SA anunta intreruperea furnizarii agentului termic sub forma de apa fierbinte si apa calda de consum, in data de 20.09.2022, intre orele 1100 ÷ 2300, pentru eliminarea avariei aparute pe reteaua primara Dn 600, in zona Unitatii Militare “Panait Donici”, la ultima lira verticala.

Consumatorii racordati si afectati de aceasta oprire sunt: PT1 Ostroveni; PT4 Ostroveni; PT6 Ostroveni; PT11 1 Mai 1; PT13 Piata; PT14 Zavoi; PT18 Cozia; PT20 Bloc K; PT21 Arges; PT22 Filipin; Mini PT-uri aferente: BCR; Finante 1; Finante 2; Casa de Sanatate; Primaria Municipiului Ramnicu Valcea; Consiliul Judetean Valcea; Prefectura Ramnicu Valcea; Bloc Dancomar; Inspectoratul in Constructii; Hotel Castel; River Plaza Mall; Hotel Sofianu; Judecatoria Ramnicu Valcea; Tribunalul Valcea; Parchetul de pe langa Tribunalul Valcea; si strazile: Avram Iancu; Colonel Badescu; Carol I; PT23 Cerna; PT25 Libertatii; PT26 Maternitate; PT28 CPL; PT30 OLCHIM; PT32 Scoala nr.5; PT33 Timis; PT34 Traian 1; PT35 Traian 2; PT36 Traian 3; PT37 Traian 4; PT38 Nord 5; PT39 Nord 4; PT40 Nord 1; PT41 Nord 2, PT42 Nord 3; PT43 Liceul Energetic; Spitalul Judetean nr.1; Spitalul Judetean nr.2; Spital Obstretica Ginecologie; Inspectoratul Situatii de Urgenta; Directia de Sanatate.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat locuitorilor afectati de intrerupere in aceasta perioada si asiguram ca împreuna cu executantul SC PRELCET SA, vom lua toate masurile necesare pentru executarea intr-un timp cat mai scurt a lucrarilor si reluarea furnizarii agentului termic.

DIRECTOR GENERAL,

ing. Ion ROESCU