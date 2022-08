Buican, urecheat de Pirvulescu

În cadrul unui interviu acordat unui ziar local, Virgil Pîrvulescu îi „urechează” pe parlamentarii PNL din Vâlcea (inclusiv pe… deputatul Buican) pentru activitatea desfășurată în ultimii doi ani: „Nu trebuie să fie pe post de cărători de corespondență, ci pe post de rezolvatori de probleme. Acesta este dezideratul meu, pentru asta am intrat în politică și de aceea am spus că, în momentul în care îți promovezi în Parlament colegi de partid, colegii respectivi nu sunt șefii nimănui. Colegii respectivi sunt cei care merg acolo și se zbat pentru a rezolva problemele comunității de unde provin. Se pare că a fost nevoie de 2 ani să se trezească un pic la realitate. Totuși, mai bine mai târziu decât niciodată, din punctul meu de vedere. Este un pas bun, și am să particip la toate aceste discuții. Când o să vină momentul vom discuta și despre problemele administrative ale orașului, când o să se lanseze o discuție de genul acesta”.