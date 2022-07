Avantajele consumului de alimente organice

Alimentația reprezintă un subiect de mare interes atât pentru consumatori, cât și pentru oamenii de știință. Se știe deja că ești ceea ce mănânci, iar în prezent cercetătorii încearcă să determine cât de important este impactul alegerilor alimentare asupra sănătății și cum poate fi cuantificat acesta. În prim plan, alimentele organice: ce avantaje reale au când vine vorba despre sănătate?

Reduc riscul de apariție a alergiilor alimentare

Conform mai multor studii [1], alergiile alimentare sunt mai rar întâlnite la copiii care provin din familii al căror stil de viață se bazează pe consumul de alimente organice.

Un alt studiu [2] efectuat pe un grup de 2700 de mame din Olanda arată că riscul de apariție a dermatitei atopice la bebeluși în primii 2 ani de viață este mult redus atunci când în familie se consumă cu precădere alimente organice.

Reduc riscul de obezitate

Cercetările efectuate în ultimii ani au demonstrat că obezitatea este mai rar întâlnită în familiile care optează preponderent pentru alimente organice [4]. Trebuie menționat, însă, că preocuparea pentru calitatea dietei se asociază cu un stil de viață sănătos, astfel că menținerea greutății corporale între limite normale este cel mai probabil rezultatul interacțiunii mai multor factori.

Reduc expunerea la substanțe toxice sau cu potențial cancerigen

Consumul alimentelor organice este sinonim cu atenția la propria sănătate și cu reducerea expunerii la pesticide, metale grele și hormoni folosiți curent în agricultura modernă.

Cadmiul

Cadmiul este o substanță toxică absorbită în mod natural de plante din sol. Cerealele organice au, conform Mayoclinic [3], o concentrație mai redusă de cadmiu în comparație cu cerealele cultivate prin metode tradiționale, cel mai probabil datorită interzicerii utilizării de îngrășăminte.

Pesticidele

Reziduurile de pesticide din alimentele organice sunt mult mai mici decât cele din alimentele obținute prin metode tradiționale și provin din contaminarea pe calea aerului, de pe zonele tratate convențional.

La persoanele care urmează regimul alimentar recomandat în cazul gastritei, bazat pe un procent superior de alimente organice, și la persoanele a căror dieta include alimente organice se observă o reducere a incidenței patologiei gastrointestinale.

Reduc riscul de apariție a bolilor cronice

Studiul Nutrinet-Sante demonstrează că persoanele care consumă un procent semnificativ de alimente organice au un risc redus de a dezvolta hipertensiune, diabet de tip 2, de a avea valori crescute ale colesterolului sau boli cardiovasculare.

Responsabil pentru aceste observații pare să fie conținutul crescut de flavonoide, caracteristic vegetalelor produse în sistem organic. De asemenea, produsele de origine animală obținute în ferme organice au un conținut mai mare de acizi grași omega-3 ca urmare a faptului că animalele sunt hrănite în principal cu iarbă și lucernă.

Reduc riscul de contaminare cu bacterii antibiorezistente

Una dintre cele mai mari probleme ale agriculturii clasice este apariția de bacterii care manifestă fenomenul de multiantibiorezistență. Carnea produsă în sistem tradițional are un risc considerabil crescut de a fi contaminată cu astfel de bacterii, spre deosebire de carnea provenită din agricultura organică. În procesul de prelucrare, însă, riscul de contaminare crește și pentru carnea organică.

Deși costurile sunt mai mari, o alimentație organică are o serie de beneficii incontestabile și demonstrate științific, prin urmare opinia specialiștilor este că merită să iei în considerare alternativa, ori de câte ori bugetul ți-o permite.

