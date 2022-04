Românii care locuiesc la bloc vor sta în adevărate comori. Anunțul care răstoarnă tot în bula imobiliară 

Se așteaptă o nouă explozie a prețurilor. Așa cum arată evoluția din ultimele 12 luni, românii care locuiesc la bloc vor sta în adevărate comori. Specialiști din domeniu au arătat, pas cu pas, modificările apărute din martie 2021 până în martie 2022 pe piața imobiliară. Cei care se pregăteau să își achizioneze un apartament în viitorul apropriat vor fi nevoiți să își regândească bugetul.

Diferențe uriașe în doar 12 luni

Valul de scumpiri se extinde pe tot mai multe planuri. Românii care se gândeau să își cumpere un apartament în viitorul apropiat vor avea parte de o surpriză cât se poate de neplăcută, în condițiile în care specialiștii din domeniu anunță o explozie a prețurilor.

Nu este un deznodământ neașteptat, în condițiile în care prețurile celor mai importante materiale de construcții au crescut cu 15% până la 100% din martie 2021 până în martie 2022, în condițiile în care aceleași materiale suferiseră o altă rundă de majorări înainte de primăvara anului trecut.

Potrivit jurnaliștilor redacției Ziarul Financiar, cele mai mari scumpiri se observă în cazul plăcilor OSB (plus 103% din martie 2021 până în martie anul acesta), la ţeava rectangulară (plus 118%) şi la panourile sandwich (plus 121%). Iar lista continuă: o cărămidă costă astăzi mai mult de 10 lei, faţă de 7,4 lei cu un an în urmă, un metru pătrat de pavaj costă 67,1 lei, de la 41,3 lei în primăvara lui 2021, iar un kilogram de fier-beton este acum 6,95 lei, cu 88% mai scump faţă de martie 2021.

Cu cât au crescut prețurile în cele mai mari orașe din țară

Efectele se resimt deja pe piața imobiliară. În București, apartamentele s-au scumpit cu 17% din 2021, un metru pătrat ajungând să coste cu 300 de euro mai mult.

Apartamentele noi din Capitală se vând cu aproape 1.750 de euro pe metru pătrat. În cazul celor din imobile mai vechi, prețul este de 1.627 de euro pe metrul pătrat. Adică cu 15,2% mai mult față de anul trecut.

La nivel național, locuințele s-au scumpit, în medie, cu peste 17% în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut, adică cu 200 de euro pe metrul pătrat. Astfel, în prezent, prețul mediu atât pentru apartamente noi cât și pentru cele vechi, este de aproape 1.600 de euro metrul pătrat.

În top se află orașul Cluj-Napoca, unde un metru pătrat a ajuns să coste în jur de 2.200 de euro, cu 300 de euro mai mult decât în 2021.

În Constanța, apartamentele costă 1.420 de euro/mp, cu 13,2% mai mult faţă de anul trecut. În Brașov, prețurile au ajuns la 1.475 de euro/mp, cu 17,1% mai mari față de cele de anul trecut; iar în Timișoara, scumpirea a fost de 8,6%, până la 1.412 euro/mp.