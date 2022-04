Deputatul Eugen Neata (PSD), discutii cu primarii din Popești, Cernișoara și Horezu: Modernizare, dezvoltare locală, turism

Trei primari: Aurora Măgură, Dumitru Ciorîcă și Nicolae Sărdărescu. Trei localități vâlcene: Popești, Cernișoara și Horezu. Trei vizite de documentare la acest final de săptămână. Insist să descriu acest proces prin care trece nu numai parlamentarul român, ci parlamentarul din orice țară civilizată de pe acest pământ. Documentare, transformarea nevoilor constatate în interpelări și inițiative legislative și susținerea inițiativelor până la votul final. Aceasta este contribuția reală a parlamentarului de pretutindeni la dezvoltarea și la modernizarea țării și a regiunii care l-a trimis în parlament.

Eu m-am întâlnit zilele aceste cu primarii și cu locuitorii din Popești, Cernișoara și Horezu. La Popești și la Cernișoara preocuparea principală sunt proiectele de finanțare a unor drumuri și poduri care au nevoie de modernizare cât mai curând cu putință. La Horezu, turismul, sub toate formele lui, despre care am scris de atâtea ori aici. Agroturismul, turismul monahal și turismul montan, în primul rând. Urmează în lunile care vin câteva mari sărbători zonale, de mare tradiție printre locuitori și printre români, în general. Toată lumea se pregătește pentru ele, cu mare nerăbdare, având în vedere cei doi ani de restricții, care au întrerupt șirul multor tradiții de mare prestigiu național. La Horezu am stat de vorbă și cu meșteșugarii și comercianții care le vând produsele în zona amenajată la ieșirea din oraș. Toată lumea privește cu încredere spre sezonul estival, spre „Cocoșul de Hurez”, spre sărbătoarea „Fiii satului” de la Vaideeni și spre sărbătorile religioase care adună mulțimi de oameni la mănăstirile Arnota, Bistrița și Horezu. Zona s-a îmbogățit de-a lungul timpului cu zeci și zeci de pensiuni, unele dintre ele cu o capacitate destul de mare de cazare, ceea ce dă o șansă în plus amatorilor de concedii tihnite, petrecute în peisajul de la poalele munților. În trecut, am inițiat câteva modificări legislative care au ajutat la sporirea investițiilor în turismul montan. Am identificat și cu această ocazie câteva subiecte de inițiative legislative care pot încuraja și mai mult pe investitorii în agroturism. Zona din jurul orașului Hurez este, probabil, una dintre cele mai ofertante în acest sens, prin diversitate folclorică și ocupațională, una dintre cele mai bogate din câte se pot găsi în așa-numita Oltenie de sub Munte. Turismul este șansa economică la care aspiră toate localitățile din acestă zonă, inclusiv cele administrate acum de primarii: Aurora Măgură, Dumitru Ciorîcă și Nicolae Sărdărescu.

Eugen Neata, deputat PSD