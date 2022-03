În 2022, primarul oraşului Horezu, Nicolae Sărdărescu, are un buget local estimat la nivelul de 64,7 milioane de lei

În acest an, primarul oraşului Horezu, Nicolae Sărdărescu, are un buget local estimat la nivelul de 64,7 milioane de lei. Pe de altă parte, încă de anul trecut, în satul Olari, din orașul Horezu, se construieşte prima şcoală de ceramică din România. „Odată finalizată, locaţia va fi o adevărată capodoperă a ceramicii horezene. Aici va fi o expoziţie de peste 600 de metri pătraţi pentru ceramica existentă, vor fi ateliere de ceramică şi săli de conferinţă. Centrul cultural se construieşte în satul Olari, unde locuiesc familiile de ceramişti care au făcut celebră localitatea în întreaga lume. În satul Olari va fi prima şcoală de ceramică din ţară. Lângă această clădire este un alt platou unde vom amenaja o zonă de cazare pentru turiştii care doresc să înveţe tainele modelării lutului. Aici a fi amenajat şi un muzeu cu ceramică de Horezu”, a precizat primarul oraşului Horezu, Nicolae Sărdărescu. La finele anului trecut, Consiliul local al oraşului Horezu a aprobat cererea de finanţare pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi extindere reţele de alimentare cu apă şi canalizare în oraşul Horezu”, în cadrul Programului Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, la valoarea de 12 milioane de lei. Încă din vara anului trecut, Primăria oraşului Horezu a demarat amenajarea unui parc de agrement şi recreere pe o suprafaţă de 3 hectare cu fonduri europene. În cadrul proiectului se va amenaja un patinoar de 300 de metri pătraţi, o scenă şi un amfiteatru în aer liber cu o capacitate de 400 de locuri, tiroliană, pârtie şi tunuri de zăpadă pentru săniuş pe timpul iernii, cu o înălţime de 7 metri. În parc se vor amenaja de asemenea spaţii de fitness în are liber, zone de promenadă, se vor amplasa foişoare de observare şi foişoare pentru activităţi recreative, unde cei interesaţi vor putea juca table sau şah. Anul trecut, Guvernul a aprobat atestarea orașului Horezu, ca staţiune turistică de interes național.