Infractor român, condamnat de Judecatoria Ramnicu Valcea, extrădat în România din Venezuela 

Înalta Curte de Casație și Justiție (ÎCCJ), Secția penală a Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ), a constatat extrădarea pasivă formulată de Republica România a lui Bogdan Iordachi Ș., cetățean român, pentru a executa pedeapsa de trei ani și patru luni, aplicată prin sentința penală nr. 234 din 12 iulie 2017 a Judecătoriei Târgoviște din România, definitivă prin decizia penală nr. 225/2019 din 27 februarie 2018 a Curții de Apel Ploiești, pentru tulburarea ordinii publice, printre alte infracțiuni comise pe teritoriul acestei națiuni europene.

Sentința menționată mai sus, pronunțată de magistrații români, este pentru săvârșirea a: “Două infracțiuni de ultraj contra bunelor moravuri și tulburarea ordinii și liniștii publice, faptă prev. de art. 321 alin (1) Cod penal; lovire sau alte violențe, faptă prev. de art. 180 alin (2) Cod penal; distrugere, faptă prev. de art. 217 alin (1) Cod penal; fugă de la locul accidentului cu sustragerea de la locul faptei ori cu modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, faptă prev. de art. 338 alin. (1) Cod penal; Tăinuire, faptă prevăzută de art. 221 din Codul penal”, se arată în decizia Secției penale a Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Infractor român, extrădat în România din Venezuela

În Hotărârea nr. 078-2021 a Camerei de Casație Penală, având-o ca raportor pe magistratul Yanina Karabín de Díaz, se arată că extrădarea este condiționată de angajamentul Republicii România că cetățeanului solicitat să execute pedeapsa i se va lua în considerare perioada de timp în care a fost deținut în Republica Bolivariană a Venezuelei în legătură cu prezenta procedură de extrădare, și nu se vor aplica pedepse suplimentare, nici moarte, nici infamie, nici muncă forțată, nici închisoare pe viață, în conformitate cu prevederile Constituției Republicii Bolivariene a Venezuelei, potrivit unui comunicat de presă. /EL /CP

Potrivit sentinței penale nr. 234 din 12 iulie 2017 a Judecătoriei Târgoviște, inculpatul Iordachi Ș ( fost Moldoveanu) Bogdan a fost condamnat la 1 an inchisoare, la care s-a dispus anularea suspendarii sub supraveghere a executarii pedepsei rezultante de 2 ani inchisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala 284/2014 a Judecatoriei Ramnicu Valcea și a celei 3 ani inchisoare aplicata inculpatului prin sentinta penala 530/2015 pronuntata de Judecatoria Ramnicu Valcea. Descontopeste pedeapsa rezultanta de 3 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala 530/2015 in pedepsele componente de 2 ani inchisoare, de 1 an si 3 luni inchisoare, de 3 luni inchisoare, de 800 de lei amenda penala ( aplicate prin sentinta penala 284/2 07 2014 ) si de 1 an si 6 luni inchisoare si sporul de 1 an inchisoare ( aplicate prin sentinta penala 530/2015 ). pe care le repune in individualitatea lor.

Contopeste pedeapsa de 1 an inchisoare aplicata prin prezenta sentinta cu pedepsele repuse mai sus in individualitatea lor si aplica inculpatului pedeapsa cea mai grea, aceea de 2 ani inchisoare, la care se adauga un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite ( si anume 1 an si 4 luni ) si pedeapsa amenzii penale in suma de 800 de lei , astfel ca inculpatul va executa pedeapsa de 3 ani si 4 luni de inchisoare la care se adauga amenda penala in suma de 800 de lei. In baza art. 72 Cod alin. 1 Cod penal scade din pedeapsa de 3 ani si 4 luni inchisoare timpul retinerii din 8 05 2013, precum si durata retinerii si arestarii preventive incepand cu data de 31 01 2012 pana la 20 02 2012.

În aceeași sentință, instanța a admis in parte actiunea civila formulata de partea civila și obliga in solidar pe inculpatii R* C*, P* M* si Iordachi S ( fost Moldoveanu) Bogdan la plata sumei de 59.461, 20 lei catre partea civila, reprezentand contravaloarea autoturismului marca Audi A4, precum si la plata dobanzii legale calculate de la data achitarii despagubirii ( 15 05 2013 ) pana la achitarea integrala a debitului. (stiridiaspora.ro)