Liberalii (mai ales cei valceni) NU AU MOTIVE sa-l voteze pe Florin Citu, presedinte PNL!

Citu Florin Vasile este valcean doar cu numele! De cand a ajuns mare boss cu gulere albe la Bucuresti, ipochimenul acesta NU A AJUTAT CU NIMIC JUDETUL VALCEA! Citu nu a fost in stare sau nu a vrut sa-si ajute nici macar comuna natala – Golesti. Mergeti in aceasta comuna care te deprima pur si simplu, prin alura unui sat medieval, rupt de lumea civilizata a secolului XXI. Drumuri neasfaltate pline de noroi, saracie crunta, peisaj sumbru – doar casa familiei Citu este mai rasarita, facand nota discordanta. Citu ar fi putut ramane in istoria Valcii, ca prim-ministrul care a ajutat cel mai mult judetul, prin transferul unor fonduri guvernamentale consistente, atat de necesare pentru dezvoltarea comunitatilor locale. Ce a facut valceanul nostru? Si-a batut joc de valceni – a alocat ZERO lei Valcii!

Si-atunci, de ce sa-l voteze LIBERALII VALCENI pe acest individ sters, cu trecut de BETIV PENAL si apucaturi de ESCROC BANCAR! A fost dovedit – penal si escroc! Orice om de buna credinta realizeaza ca Vasile al Citului este o papusa lipsita de personalitate si caracter (ati vazut cum l-a sapat, tradat si injurat pe Orban, omul care l-a sustinut in functia de premier!). Este marioneta presedintelui Iohannis si a baronilor PD – vopsiti PNL, care nu au nevoie de oameni puternici, demni, romani adevarati in functia de prim ministru si presedinte al PNL! Pai sigur se rasucesc in morminte Bratienii cand vad cine e pe cale sa preia sefia PNL! Un VIS URAT!

Ce partid in lumea aceasta isi alege ca presedinte un ins care a facut puscarie pentru ca a fost prins rupt de beat la volan si care a atacat speculativ moneda nationala, din postura de economist sef al unei institutii bancare?! Cine?! NIMENI! Nu m-ar mira ca Florin Citu sa fie votat de liberali, starea de schizofrenie este absoluta in politica originala romaneasca. Dar nu i-as intelege niciodata pe liberalii valceni de ce l-ar vota pe Citu pentru care judetul Valcea nu valoreaza nici macar cat o ceapa degerata!

Tiberiu Pirnau