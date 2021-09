Curtea de Conturi verifică „măgăriile” făcute de liberali la ETA

Curtea de Conturi se află, în acest moment, în control la societatea ETA S.A., urmare a constatărilor rapoartelor de audit nr. 1878/12.05.2021, și 2369/18.06.2021 ale auditorului intern și vizează ultimul an, perioadă în care liberalii au condus societatea, prin reprezentanții în AGA și în consiliul de administrație. Controlul va dura 2 luni de zile. În raportul de audit nr. 1878/12.05.2021, auditul a constatat că pentru activitatea de curățenie stații a fost folosit, în fapt, un autoturism neconform, deși societatea are un vehicul special destinat și dotat pentru această activitate. Din foile de parcurs ale acestui autoturism au fost constatate numeroase nerespectări ale regimului de utilizare ale foilor de parcurs și depuneri, repetate, ale acestor documente, cu mare întârziere și cu neconcordanțe mari la kilometri reali parcurși. Au fost realizate alimentări cu combustibil, fără a fi emise foile de parcurs, în zile nelucrătoare. Datorită nejustificării combustibilului consumat, prin kilometri parcurși, au fost numeroase situații în care restul din rezervor, plus cantitatea de combustibil alimentat, au depasit cantitatea rezervorului. Aceste situații au fost constatate de conducerea societății dar nu au fost luate măsuri de remediere, astfel ca au persistat. De asemenea au fost emise în aceeași zi foi de parcurs pentru 3 autovehicule distincte, pentru același conducator auto, să îl intitulam B.I., iar numărul de kilometri parcurși, pentru, fiecare vehicul, fiind atât de mare încât șoferul în cauză nu avea timpul fizic pentru a le conduce. În Raportul nr. 2369/18.06.2021, cu privire la activitatea de depozitare și valorificare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate și activitatea de ridicare a vehiculelor staționate neregulamentar pe partea carosabilă a străzilor de pe raza municipiului, au rezultat activități susceptibile a fi fost comise infracțiuni de fals, uz de fals sau chiar trafic de influență. Concluzia auditului, în acest raport, este că inginerul șef și managerul de transport nu au dispus desfășurarea activității de înregistrare, manipulare și asigurarea pazei vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân, prin repartizarea sarcinilor de realizare a acestor activități personalului societății implicat, prin fișele posturilor. De menționat ca la nivelul ETA SA nu s-a elaborat nici un document din care să rezulte situația faptică a vehiculelor declarate ca fiind abandonate sau fără stăpân depozitate în incinta ETA SA. În acest context există aprecieri, ale unor angajați ai societății, că mai multe vehicule din această categorie au fost efectiv vândute, către firmele de fier vechi, de unul sau mai mulți angajați, fără respectarea procedurilor legale, profitând de faptul că nu există o evidență clară a acestora.