Mihai Balan, fostul director de la CET, a depus plangere penala impotriva ex-directorului economic Constantin Lepadat pentru marturie mincinoasa

Fostul director general de la CET Govora, Mihai Balan, are calitatea de inculpat, alaturi de Dan Sova, pentru infractiuni de coruptie in dosarul 3215/1/2018 aflat pe rolul Curtii de Apel Bucuresti. In data de 27 august, judecatorii se vor pronunta in acest dosar in care Balan si Sova se judeca cu CET Govora SA si Euro Insol SPRL (administrator judiciar) – in calitate de parti civile.

Interesant este ca la termenul din 21.04.2021, instanta a hotarat: Respinge proba cu înscrisuri solicitată de inculpatul Bălan Mihai, constând în: – efectuare unei adrese către ANAF – DGRFP Craiova, Biroul de Inspecţii Economico – Financiară Vâlcea-Olt prin care să se solicite înaintarea la dosarul cauzei a declaraţiilor numiţilor Lepădat Constantin, Rada Dumitru şi Pădureţi Ion date cu prilejul controlului care a determinat întocmirea Raportului de inspecţie nr. 3424/17.09.2015; – expertizele extra-judiciare tip test detector poligraf autorizat. 2. Respinge cererea de încuviinţare a efectuării unei expertize contabile, solicitată de inculpatul Bălan Mihai. III. 1. Se emite adresă către Parchetul de pe lângă Judecătoria Sector 3 Bucureşti pentru a indica stadiul cercetărilor efectuate în dosarul penal, constituit ca urmare a plângerii penale formulată de inculpatul Bălan Mihai împotriva martorilor Rada Dumitru şi Lepădat Constantin (foto) pentru mărturie mincinoasă, dosar înregistrat sub numărul 6641/P/2017.

Mai multe amanunte aici:

http://portal.just.ro/2/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=100000000319221&id_inst=2