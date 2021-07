Valceanul Petre Neacsa, director din Ministerul Transporturilor, reținut de DNA. Sotia acestuia e Marinela Neacsa, director economic la ABA Olt. Acuzaţiile aduse sunt grave! 

Un director din ministerul Transporturilor a fost reținut de DNA. Este suspect pentru luare de mită

Un director din Ministerul Transporturilor a fost reținut de DNA. Acuzaţiile care i se aduc sunt grave.

Directorul Ministerului Transporturilor a fost reținut 24 de ore pentru luare de mită. Petre Neacșa este suspect că a primit mită în cazul navelor supraevaluate de la Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM).





Petre Neacșa, acuzat de luare de mită

De asemenea, procurorii DNA Constanța anunță că au dispus punerea în mișcare a acțiunii penale și reținerea pentru 24 de ore, începând de miercuri, 7 iulie, a lui Petre Neacșa, director al Direcției economice din cadrul Ministerului Transporturilor și Infrastructurii. Acuzația principală care i se aduce lui Petre Neacșa este de luare de mită.

Conform ordonanței procurorilor DNA, Agenția Română de Salvare a Vieții Omenești pe Mare (ARSVOM) a cumpărat, cu fraudarea legislației primare în materie și la prețuri supraevaluate, patru nave, trei de salvare și una de depoluare, în valoare de aproximativ 85.000.000 lei, fără TVA. Petre Neacșa ar fi primit de la unul dintre oamenii de afaceri, beneficiari ai contractelor de achiziție publică, suma de 460.000 lei – potrivit impact.ro

În ce perioadă a luat Petre Necșa mita

Mai exact, Petre Neacșa, în perioada septembrie 2020-mai 2021, a primit banii respectivi pentru a asigura, prin intermediul Direcției pe care o conducea, fondurile necesare cumpărării navelor respective.

Lui Petre Neacșa i s-au adus la cunoștință calitatea procesuală și acuzațiile. Astfel, joi, 8 iulie, Petre Neacșa va fi prezentat Tribunalului Constanța cu propunere de arestare preventivă pentru 30 de zile.

Petre Neacșa are 3 case și mai multe terenuri

De asemenea, potrivit declarației sale de avere (vezi aici:http://www.mt.gov.ro/web14//documente/declaratia_avere/2019/Neacsa-Petre_2019-06-13.pdf ), Petre Neacșa este un om avut. Are 4 terenuri, dintre care unul în Argeș și 3 în Vâlcea. De asemenea, Petre Neacsa are 3 imobile, unul în București și 3 în Vâlcea.

Petre Neacșa a scirs în declarația de avere că are un singur automobil, repectiv un Hyundai Santa Fe, fabricație 2003. Directorul Ministerului Transportului, care tocmai ce a fost reținut, a notat în declarația de avere că deține bijuterii, picturi, monede și alte obiecte de artă în valoare de 10000 de euro.

Nevasta lui Neacsa este Marinela Neacsa, director economic la Administratia Bazinala Olt, o persoana destul de controversata si ea.

Petre Neacșa are multe datorii

Conform declarației de avere, Petre Neacșa nu are bani în conturi, nici lei, nici valută, în schimb are datorii. Are trei credite, două în valoare de 28500 de euro și unul de 4000 de dolari. Datele au fost completate în declaratia de avere în anul 2010.