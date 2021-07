Liliana Dorina Blidaru, noul Președinte Rotary Club Râmnicu Vâlcea 2021-2022

Rotary Club Rm. Valcea a organizat joi, 15 iulie 2021, Ceremonia Rotirii Colanului.

Evenimentul rotarian s-a bucurat de prezenta PDG Fredi Calinoiu, de la Clubul Rotary Râmnicu Vâlcea Cozia, căruia i s-a alăturat Guvernatorul Districtului 2241, Adrian Luca, de prezența oficialităților locale, Primarul Municipiului Râmnicu Vâlcea, domnul Mircia Gutău și Președintele Consiliului Județean Vâlcea, domnul Constantin Rădulescu, ca parteneri valoroși pentru proiecte importante ale clubului, de prezența prietenilor de la Clubul Rotary Râmnic, reprezentat de președinte Mariana Hopârtean și de echipa sa.

Marian Mitră, Președintele Rotary Club Râmnicu Vâlcea în anul rotarian 2020 – 2021, a predat colanul noului președinte Liliana Dorina Blidaru, nu înainte de a trece în revistă proiectele realizate în anul care a trecut.

“Prin donațiile realizate în acest an am încercat să aducem un semn de mulțumire și recunoștință pentru personalul medical care a lucrat până la epuizare pentru a salva sute de vieți, dar și un semn de solidaritate și empatie față de toți pacienți covid internați. La final de mandat îi urez Lilianei un an bogat în evenimente pozitive și în proiecte reușite. Ea este foarte determinată să facă și mai mult și trebuie să o ajutăm să reușească”, a declarat Marian Mitră.

În cadrul evenimentului a avut loc și Ceremonia Rotirii Colanului la Clubul Interact Râmnicu Vâlcea, în cadrul căreia Stefania Dărămuș a predat colanul actualului președinte, Ruxandra Petrescu.

Tot în cadrul acestei festivități, noul presedinte al clubului a primit distincția care înnobilează pe orice rotarian, „Paul Harris” pentru întreaga activitate desfășurată până acum, mai ales pentru împlicarea în desfășurarea Programului Youth Exchange, atât la nivelul clubului cât și la nivel Districtual.

„Sunt onorată să preiau mandatul de Președinte al Clubului Rotary Râmnicu Vâlcea purtând această distincție de care sunt mândră! Tema anului rotarian 2021-2022 este Serve to Change Lives, asa că, dragi colegi, vă propun să reușim împreună să schimbăm în bine cât mai multe vieți și să continuăm să fim în slujba comunității vâlcene. Mulțumiri tuturor celor care au fost și vor continua să fie alături de noi, parteneri și prieteni ai Clubului Rotary Club Râmnicu Vâlcea”, a declarat Liliana Blidaru, noul Președinte al Rotary Club Râmnicu Vâlcea.

