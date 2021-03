PRIMARUL GHEORGHE GÎNGU: APEL CATRE CETATENII COMUNEI BUJORENI!

COMUNICAT DE PRESĂ

După cum bine ştiţi, şi am afirmat-o în nenumărate rânduri, unul din obiectivele mele importante a fost şi este introducerea gazelor naturale în comuna Bujoreni. Am făcut toate demersurile necesare şi m-am zbătut să lămuresc anumite aspecte care erau un mister pentru noi. Astfel, acum câteva luni, am aflat că Distrigaz Sud avea deja concesionat serviciul de alimentare cu gaze naturale, iar Primăria Bujoreni nu mai trebuia să elaboreze niciun proiect pentru introducerea reţelelor, deşi am muncit la documentaţie şi o aveam pregătită. Mai pe scurt, compania Distrigaz Sud era obligată de ceva timp să dezvolte sistemul, să obţină licenţă de distribuţie şi să facă racordările/investiţiile în baza solicitărilor persoanelor fizice şi juridice.

Acum, primul pas a fost deja făcut, în sfârşit! Atât instituţii publice şi şcoli, cât şi persoane fizice din Bujoreni au început să primească avize de racordare la gaze, un exemplu în acest sens fiind chiar la Şcoala Olteni.

De aceea, pe această cale, aş dori să fac un apel către cetăţenii comunei Bujoreni. Îi îndemn să se mobilizeze şi să depună în număr cât mai mare solicitări la Distrigaz Sud, pentru a da dovadă de eficienţă şi rentabilitate. Sprijinul meu şi al colegilor mei din Primăria Bujoreni o să îl aveţi tot timpul, însă aceste demersuri trebuie făcute chiar de dvs., personal. Eu am speranţa că odată ce „rotiţele” au fost puse în funcţiune, compania menţionată mai sus o să urgenteze lucrările de racordare.

GHEORGHE GÎNGU,

PRIMARUL COMUNEI BUJORENI