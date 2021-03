Condamnare la 3 ani și 6 luni de închisoare cu executare pentru fostul primar din Laloșu, Ion Toma. Decizia nu e definitivă

Luna trecută, Tribunalul Vâlcea l-a condamnat pe fostul primar din Laloșu, Ion Toma, la 3 ani și șase luni închisoare cu executare pentru infracțiuni de corupție. Concret, în Dosarul nr. 3349/90/2019, instanța de judecată a pronunțat următoarea soluție: „În baza art. 181 alin. 1 din Legea nr. 78/2000, cu aplic. art. 41 alin. 2 Cod penal (1969), art. 396 alin. 10 Cod procedură penală şi art. 5 Cod penal; Condamnă pe inculpatul TOMA ION , la pedeapsa de 2 ani şi 6 luni închisoare şi interzicerea exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c Cod penal (1969) pe o perioadăp de 3 ani, ca pedeapsă complementară. Aplică dispoziţiile art. 71 Cod penal (1969) rap.la art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a , b şi c Cod penal (1969), ca pedeapsă accesorie. În baza art. 36 alin. 1, art. 33 lit. a, art. 34 lit. b şi art. 35 alin. 3 Cod penal (1969); Contopeşte pedepsele stabilite în cauza de faţă, cu pedeapsa rezultantă de 3 ani şi 6 luni închisoare şi 3 ani pedeapsa complementară prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal (1969) stabilite de Judecătoria Piteşti prin sentinţa penală nr. 827/12 aprilie 2016 pronunţată în dosarul nr. 1272/280/2016 modificată şi definitivă prin decizia penală nr. 192/01.06.2016 a Tribunalului Argeş, urmând ca inculpatul să execute pedeapsa cea mai grea de 3 ani şi 6 luni închisoare, în condiţiile art. 57 Cod penal (1969) şi 3 ani pedeapsa complementară a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal (1969) . În baza art. 71 alin. 1 Cod penal (1969) aplică pedeapsa accesorie a interzicerii exercitării drepturilor prev. de art. 64 alin. 1 lit. a teza a II-a, b şi c din Codul penal (1969) . În baza art. 36 alin. 3 Cod penal (1969); Deduce din pedeapsa rezultantă, perioada executată de la 02.11.2015 până la 23.05.2017 conform sentinţei penale nr. 983/23.05.2017 a Judecătoriei Tg. Jiu, cu un rest neexecutat de 708 zile şi menţine liberarea condiţionată a inculpatului. În baza art. 397 alin. 2 rap.la art. 25, art. 86 Cod procedură penală; Admite în parte acţiunea civilă formulată de partea civilă Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu sediul în Bucureşti, sector 2, B-dul Carol I nr. 17 şi obligă, în solidar, inculpatul Toma Ion şi UAT Laloşu prin Consiliul Local Laloşu, judeţul Vâlcea, să-i plătească suma de 170.375,20 lei despăgubiri civile, la care se adaugă accesoriile fiscale calculate conform Codului fiscal. În baza art. 404 alin. 3 lit. c Cod procedură penală; Menţine măsurile asigurătorii dispuse din ordonanţa nr. 36/P/2018 din 02.04.2019 de către Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie – Serviciul Teritorial Piteşti. În temeiul art. 404 alin. 4 lit. g rap.la art. 397 alin. 3 şi art. 25 alin. 3 Cod procedură penală; Dispune desfiinţarea totală a următoarelor înscrisuri falsificate: – cererile unice de plată pe suprafaţă înregistrate la APIA – Centrul Judeţean Vâlcea sub nr. VL15037/24.03.2009, nr. VL24769/12.05.2010 şi VL27762/06.05.2011 (vol. 3, filele 9-13; 73-77; 109-112); – declarația anexă 31 datată 30.03.2009, înregistrată sub nr. 13/30.03.2009 (vol. 3, fila 42); – Tabel nominal cu fermierii care pășunează fără a li se percepe taxa de pășunat nr. 756/14.03.2008 (vol. 3, fila 56); – Tabel nominal cu fermierii care pășunează fără a li se percepe taxa de pășunat nr. și nr. 904/19.03.2009 (vol. 3, filele 55; 57); – Hotărârea Consiliului Local Laloșu cu nr. 8/17.03.2010 (vol. 3, fila 83); – declaraţia de eligibilitate purtând numerele de înregistrare 769/10.05.2010, respectiv 1457/11.05.2010 (vol. 3, fila 82); – procesul-verbal înregistrat sub nr. 1976/07.09.2010 (vol. 3, fila 90); – Hotărârea Consiliului Local Laloșu cu nr. 6/06.04.2011 (vol. 3, fila 115); – declaraţia de eligibilitate purtând numerele de înregistrare 6/06.04.2011, respectiv 1584/11.05.2010 (vol. 3, fila 119); – plan tehnic de întreținere și îmbunătățire a pajiștilor pe anul 2011 înregistrat sub nr. 313/25.02.2011 (vol. 3, fila 122); – situația pășunilor comunale conform datelor înscrise în registrul agricol înregistrată nr. 1465/05.05.2011 (vol. 3, fila 125); – proces-verbal înregistrat sub nr. 2923/31.08.2011 privind lucrările de întreținere a pășunilor (vol. 3, fila 128); – procesul-verbal înregistrat sub nr. 814/30.05.2011 privind lucrările de întreținere a pășunilor (vol. 3, filele 132-133). În baza art. 162 alin. 3 Cod procedură penală, dispune conservarea celor 3 suporţi optici care conţin înregistrările audio şi audio/ video ale declaraţiilor date de inculpatul Toma Ion şi martorii audiaţi în cauză până la soluţionarea definitivă a cauzei (fila 4 dosar fond). În baza art. 274 alin. 1 şi 6 Cod procedură penală; Obligă inculpatul să plătească statului suma de 6.000 lei cheltuieli judiciare. Onorariul apărătorului desemnat din oficiu în procedura de cameră preliminară, în cuantum de 627 lei, precum şi onorariul parţial al aceluiaşi apărător desemnat din oficiu în faza de judecată, cuantum de 500 lei se avansează Baroului Vâlcea din fondurile Ministerului Justiţiei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicarea minutei. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 24 februarie 2021”.

Fonduri europene, obţinute de Ion Toma cu acte false

Ion Toma, fostul primar al comunei Laloşu, a fost trimis în judecată la sfârşitul anului 2019, procurorii DNA Piteşti întocmind rechizitoriul şi înregistrând dosarul penal pe rolul Tribunalului Vâlcea. Pentru a recupera prejudiciul cauzat, procurorii au instituit sechestru pe bunurile lui Toma, iar Primăria Laloşu a fost înştiinţată că în acest dosar este responsabilă civilmente. În vederea recuperării prejudiciului în sumă de 170.375,20 lei, produs prin săvârşirea infracţiunii prevăzute de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin.(1) Cod penal și art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte materiale) de către inculpatul TOMA ION, prin ordonanța cu nr.36/P/2018 din data de 02.04.2019 (vol. 2, filele 70-91) s-a dispus, în baza disp. art.249 alin.1 Cod procedură penală, instituirea măsurii asiguratorii a sechestrului penal asupra bunurilor mobile și imobile aparținând inculpatului TOMA ION până la concurența sumei de 170.375,20 lei. Măsurile asigurătorii au fost aduse la cunoştinţa inculpatului TOMA ION și O.C.P.I. Vâlcea, căreia i s-a cerut notarea ipotecară asupra bunurilor imobile sechestrate. În urma anchetelor desfăşurate şi a documentelor ridicate de la Primăria Laloşu, procurorii DNA l-au acuzat pe Ion Toma de următoarele fapte: de a declara aspecte necorespunzătoare adevărului la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Vâlcea prin cererea de sprijin financiar pe suprafață pe anul 2009 și de a folosi și prezenta înscrisuri false – declarația anexă 31 și tabele cu fermierii care au utilizat terenurile în dosarul campaniei pe anul 2009; de a determina și ajuta, cu intenție, pe reprezentantul împuternicit (care a acționat fără vinovăție) să declare aspecte necorespunzătoare adevărului la Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură Vâlcea prin cererile de sprijin financiar pe suprafață pe anul 2010 și 2011 și să depună la dosarul campaniei pe anul 2010 înscrisuri anexă și documente false, fapte ce au avut ca urmare obținerea pe nedrept de sprijin financiar a sumei de 170.375,20 lei din Fondul European de Garantare în Agricultură, constituie infracţiunea de „folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Uniunii Europene sau din bugetele administrate de aceasta ori în numele ei”, în formă continuată, prevăzută şi pedepsită de art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000 cu aplic. art. 5 alin.(1) Cod penal și art. 35 alin.1 Cod penal.

(Petre Coman)