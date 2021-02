Georgiana Mutu, Râureni (Annabella): „Ne propunem să devenim un brand lider pe cât mai multe categorii” 

Râureni, business cu o istorie de peste cinci decenii, a trecut de lunile de foc de la începutul pandemiei cu cifre în creștere. Georgiana Mutu, Brand Managerul Râureni și fiica antreprenorilor care au construit afacerea, spune că anul 2020 a fost un test de mobilizare fără precedent care a dus la o nouă strategie: optimizarea proceselor de business. Cât despre următorii cinci ani, planurile sunt clare – consolidarea poziției pe piața românească și brand lider pe cât mai multe categorii de produse.

Anul 2020 a fost unul atipic pentru orice business. Cum arată bilanțul Râureni după aceasta perioada?

2020 a fost un an atipic în care a trebuit să ne adaptăm, să ne aliniem schimbărilor și reglementărilor de la o zi la alta, pentru a asigura atât producția, cât și livrarea produselor noastre, evident în condiții de maximă siguranță. Au fost luni extrem de dificile pentru toți jucătorii din piața bunurilor de larg consum, dar în ceea ce ne privește pe noi, având în vedere cererea foarte mare de produse alimentare, am lucrat la o capacitate mult mai ridicată ca până acum pentru a putea păstra producția și livrarea produselor la aceleași standarde.

Din fericire, am reușit să ținem pasul cu cererea crescută pentru că foarte multe dintre produsele căutate erau deja pe stoc. Acesta a fost avantajul nostru, dat de specificul activității și de termenele de livrare a materiilor prime. Am înregistrat creșteri de până la 30%, cea mai bună lună fiind luna martie, iar ulterior lucrurile au intrat pe făgașul normal.

Ați anunțat lansarea unei campanii de susținere a producătorilor locali. Cum ați ajuns la această decizie?

Lansarea campaniei „Născut și Crescut în România” a venit ca un răspuns firesc în urma acestei perioade. Nu ne-am gândit foarte mult dacă să facem acest pas sau nu, pentru că în lunile dificile de la decretarea pandemiei ne-am dat seama pe cine ne putem baza, ne-am simțit mai uniți și mai conectați ca niciodată cu partenerii noștri. Am realizat cât de importantă este unitatea în business.

Noi suntem un brand 100% românesc, iar filosofia de business a antreprenorilor din spatele Râureni, Dan și Dorina Mutu, este ca tot ce clădim, să clădim aici, în România, cu resursele noastre. De aici până la campania de susținere a producătorilor locali a fost un singur pas, proiect care implică atât Râureni, cât și Annabella, parte a aceluiași grup.

Am dorit să întoarcem ceva comunității oferindu-le suport producătorilor locali și naționali, mai ales în aceste momente dificile. Colaborarea noastră cu ei nu este nouă, de la începutul businessului există astfel de parteneriate, dar nu este niciodată prea târziu să le extindem sau să le upgradăm. De altfel, reușim să acoperim materia primă folosită în fabrica Râureni de pe piața internă, dar există câteva situații punctuale în care trebuie să apelăm la importuri. Noi am pus în aplicare și conceputul de agricultură integrată, iar o mare parte din materia primă folosită în producție este susținută și din culturile proprii.

Avem peste 550 de hectare de teren cu pomi fructiferi și legume și reușim astfel să avem control asupra calității, de la sămânță până la produsul finit. Și dacă vorbim despre producția Râureni după primele șase luni, perioadă de cerere crescută, vorbim despre 6.600 de tone, cu o medie lunară de 1.100 de tone, ceea ce, în echivalent, înseamnă două milioane de unități produse lunar. Modificări pe producție și vânzări în pandemie în sensul scăderii au fost doar în sortimentația destinată HoReCa.

Cum a evoluat portofoliul Râureni în ultimii ani? Câte sortimente sunt acum? Aveți inclusiv o gamă fără zahăr în zona de dulcețuri și gemuri, dar există și segmentul gourmet în portofoliu.

Avem peste 150 de sortimente în portofoliu, dar gama Râureni este într-o continuă dezvoltare deoarece ne dorim să ne aliniem constant la tendințele de consum, să venim în întâmpinarea consumatorilor. Pe măsură ce gusturile lor sunt mai sofisticate, ei sunt tot mai atenți la ceea ce consumă, la conținutul redus de zahăr, cautând produsele fără conservanți și aditivi. Prin urmare, este foarte important pentru noi să ne aliniem la noile trenduri alimentare și să adaptăm sortimentația în funcție de acestea. De exemplu, gama dedicată celor care nu vor zahăr adăugat în produsele pe care le cumpără există în portofoliul nostru de peste cinci ani. Dar lucrăm la produse noi, cu siguranță anul viitor vor fi disponibile la raft.

Ce produse au înregistrat cele mai bune evoluții și care a fost dinamica vânzărilor în această perioadă?

În perioada pandemiei, produsele gata preparate au fost cele mai căutate, cum ar fi zacusca, tocana de legume, mâncarea de fasole și mazăre. Aici am înregistrat creșteri foarte mari. În această perioadă, vânzările noastre pe segmentul de mâncăruri gătite au crescut cu 40%.

De altfel, în perioadele obișnuite, dacă ar fi să facem un top al producției, zacusca și tocana rămân pe primul loc, urmate de gemuri, compoturi, castraveții murați, dulcețuri, oțeturi și tot așa. În cazul produselor sezoniere, topul este condus de gogoșarii în oțet, apoi conservele de fasole, spanacul, gemurile noastre fără zahăr din gama Dietă, bulionul, pasta de tomate și mazărea.

Am observat în ultima perioadă o prezență mult mai vizibilă în online. Vorbim despre o schimbare de strategie cu focus mult mai mare pe online?

Nu este vorba de o schimbare de strategie cu focus mai mare pe online, ci am considerat că această prezență în social media este un pas firesc raportat la consumatorii noștri. Punem accent pe comunicarea cu clienții noștri, am creat o comunitate în continuă creștere cu care se păstrează mereu legătura și al cărei feedback nu trece neobservat. Ne-am dorit această componentă de interacțiune, social media este o platformă perfectă pentru acest lucru deoarece oamenii pot intra în legătură cu noi.

Ce planuri și ce așteptări aveți pentru 2021 și cum estimați că va arăta businessul Râureni în cinci ani de acum?

Pentru noi, pandemia a reprezentat un exercițiu fantastic de mobilizare. În primul rând, atenția noastră a fost pe siguranța angajaților și pe menținerea producției în aceiași parametri și cu toate normele de siguranță respectate. De acum înainte ne vom concentra pe optimizarea proceselor de business și vom avea un focus sporit asupra normelor de siguranță și sănătate. Cât despre povestea Râureni în cinci ani de acum, știm clar că ne dorim să rămână un business de familie. Avem în plan să ne consolidăm poziția pe piața românească și ne propunem să devenim un brand lider pe cât mai multe categorii. Pentru acest an, estimăm un avans al afacerilor Râureni de 10 – 15%. Iar anul trecut, afacerile au depășit pragul de 95 de milioane de lei, și profitul net s-a ridicat la aproape 12,5 milioane de lei.

Sursa: revistaprogresiv.ro