Comunicat de presă privind debutul proiectului: “FADMA EXCLUSIVE TE INVITA LA FILM!”

Comunicat de presă privind debutul proiectului

Derulare proiect “FADMA EXCLUSIVE TE INVITA LA FILM!”

FADMA EXCLUSIVE SRL, cu sediul in Municipiul Bucuresti, România, Str. Bdul 1 Decembrie 1918 nr. 15, Situat la nivelul 1 si 2 al mansardei imobilului, Sector 3, judetul Bucuresti, România deruleaza, incepand cu data de 22.12.2020, proiectul „FADMA

EXCLUSIVE TE INVITA LA FILM!”, cod SMIS 134424, in baza contractului incheiat cu Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si

Administratiei in calitate de Autoritate de Management a Programului Operational Regional 2014-2020 si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Vest Oltenia, in calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operational Regional 2014-2020.

Valoarea totala a proiectului este de 1.366.914,98 lei, din care asistenta financiara nerambursabila este de 918.534,43 lei (din

care valoare eligibila nerambursabila din FEDR 780.754,27 lei si valoare eligibila nerambursabila din bugetul national 137.780,16 lei).

Data începerii si finalizării proiectului: 01.11.2019 si data de 31.10.2021

Proiectul se implementeaza in Municipiul Ramnicu Valcea, str. Timis, nr. 2, Judetul Valcea.

Obiectivul general al proiectului “BG GRUP FOREST pregateste terenul!” il constituie diversificarea activitatii la FADMA EXCLUSIVE

SRL prin achizitia de echipamente de ultima generatie necesare derularii activitatii de proiectie filme cinematografice, intr-un

interval de 12 luni de la data semnarii contractului de finantare, astfel incat sa contribuire la dezvoltarea regionala, precum si la

consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului de servicii din Regiunea Sud Vest Oltenia..

Obiectivele specifice ale proiectului:

1. Cresterea cu 61,90% a cifrei de afaceri a firmei FADMA EXCLUSIVE SRL ca urmare a dezvoltarii unui nou domeniu de activitate.

2. Crearea a 3 noi locuri de munca cu norma intreaga ca urmare a implementarii proiectului.

3. Achizitionarea a 6 active specifice domeniului de servicii proiectie filme cinematografice.

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanţat din Fondul European

de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro | facebook.com/inforegio.ro

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei

FADMA EXCLUSIVE SRL

Persoana de contact: Mona-Gabriela MALOS – Administrator