Stefan Vuza: Produsele Chimcomplex sunt utilizate pentru producția de mii de produse sigure și durabile 

Produsele Chimcomplex sunt utilizate pentru producția de mii de produse sigure și durabile: de la spume pentru scaunele de mașini și saltele, până la produse farmaceutice.

Care sunt valorile companiei dumneavoastră?

Ștefan Vuza – Președinte Chimcomplex: Loialitate, onestitate, încredere, etică, siguranță, integritate, responsabilitate.

Cum vă recrutaţi angajaţii în condiţiile crizei de personal calificat, cum îi pregătiţi şi cum le creşteţi performanţele? Cum vă asiguraţi de implicarea angajaților?

Ștefan Vuza – Președinte Chimcomplex: In anul 2020 am lansat mai multe acțiuni și programe interne și am păstrat legătura strâns cu colegii. De la activări prin care le-am mulțumit celor care au inspirat, au informat și au susţinut marea noastră echipă zi de zi, până la pregătirea primului studiu de cultură organizațională și lansarea unui program amplu de transformare numit „Pentru mâine”. Acesta se adresează colegilor care au dorit să facă parte voluntar din echipele care vor determina schimbarea pentru viitorul Chimcomplex. „Pentru mâine” urmărește generarea de proiecte realiste și necesare, iar noi ne bazăm pe sugestiile colegilor noștri pentru a pregăti următorul pas strategic.

De asemenea, Chimcomplex a angajat prima generație tânără de operatori chimiști și sudori. 24 de tineri, băieți și fete au fost angajați la Borzești și beneficiază de programe de formare și integrare la locul de muncă. În parteneriat cu Ministerul Educației și Colegiul Tehnic Gheorghe Asachi din Onești, jud. Bacău, compania a susținut în cadrul învățământului profesional în sistem dual, timp de 3 ani o clasă cu specializarea operatori chimiști și sudori. I-am primit cu entuziasm alături de noi, pe acești tineri de 17-18 ani, care au adus forțe proaspete și speranță pentru viitor. Implicarea continuă în educație reprezintă angajamentul companiei de a participa activ la viața orașului și de a influența în mod pozitiv dezvoltarea tinerilor din zonă.