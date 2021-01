La mulți ani, Vâlcea!

8 ianuarie 1392 – județul Vâlcea împlinește astăzi 629 ani de atestare documentară, fapt menționat într-un hrisov din anul 1392. Documentul legat de Mănăstirea Cozia poartă pecetea şi iscălitura domnitorului Ţării Româneşti, Mircea cel Bătrân: „Eu, (…) marele voievod şi domn a toată Ungrovlahia, după putere am binevoit (…) să ridic din temelie o mănăstire (…), am dăruit puţin obroc din casa mea pentru hrana călugărilor (…). În judeţul Vâlcea, pe fiecare an, să-şi adune înşişi călugării albinăritul” ( hrisovul de la 8 ianuarie 1392). act scris de marele logofat Filos care după ce a renunțat la averea personala a devenit călugăr la Mănăstirea Cozia.

Dovezile arheologice arată însă că acest ținut există cu foarte mult timp în urmă, lucru dovedit de numeroase descoperiri arheologice ca de exemplu situl Grăunceanu (Bugiulești-Tetoiu), cel mai mare sit fosilifer din Europa de Est și unul din cele mai valoroase din Europa.

Orașul Râmnicu Vâlcea este menționat în documente cu patru ani înaintea județului sub denumirea de Râmnic, la data de 20 mai 1388.

