După 12 ani de la privatizare, AVICARVIL a ajuns la venituri de 283 milioane lei și un număr de 900 de angajați

Conform situaţiilor financiare, SC Avicarvil SRL Vâlcea a realizat în anul 2019 venituri de 283 milioane de lei, o cifră de afaceri de 281,7 milioane de lei şi un profit de peste 417.000 lei. Având circa 900 de salariaţi, SC Avicarvil SRL înregistrat la data de 31 decembrie 2019 datorii totale de 67 milioane de lei, stocuri de 6,8 milioane de lei şi tipul de activitate era, conform clasificării CAEN, „Creşterea păsărilor”.

SC Avicarvil SRL a fost preluată de către grupul Carmistin în 2008 prin privatizarea diviziei agro a SC Oltchim SA. Din anul 2008, compania s-a aflat într-un continuu proces de modernizare, atât sub aspect tehnologic, cât şi sub aspectul calităţii resurselor umane. Grupul a investit în mod constant în SC Avicarvil SRL, atât din resurse financiare proprii, cât şi apelând la finanţări externe, puse la dispoziţie de Uniunea Europeană. SC Avicarvil SRL şi-a început activitatea prin preluarea uneia dintre cele mai mari platforme de creştere a păsărilor din România, cu vastă experienţă în creşterea puilor, datând din anul 1978. SC Avicarvil SRL a început investiţiile în anul 2008, prin retehnologizarea fermelor, mărirea capacităţii de sacrificare a abatorului şi construcţia unei platforme logistice în anul 2011.

SC Avicarvil SRL a dezvoltat o reţea proprie de magazine reunită sub brandul „La Provincia”, reţea compusă, în prezent, din peste 100 de magazine. Investiţiile totale în judeţul Vâlcea ale grupului Carmistin International în aceşti 12 ani sunt de peste 65 milioane de euro, sume care au intrat în modernizarea celor 80 de hale de pui şi porci, a depozitului logistic de produse din carne frigorific, în modernizarea fabricii de FNC Băbeni. Au trecut mai bine de 12 ani de când SC Avicarvil SRL, preluat ulterior de grupul Carmistin International, a intrat pe piaţa din Vâlcea în domeniul creşterii păsărilor si animalelor deţinute în zona Băbeni-Frânceşti de SC Oltchim SA, punând, încă de la acea dată, bazele unei afaceri de succes, care a crescut de la an la an şi care a ajuns să fie acum o firmă cunoscută şi mai ales apreciată pe piaţa producătorilor de carne de pui, atât în România, cât şi în afara graniţelor sale.

(Petre Coman)