La Vio Dent, consultatia este gratuita. Suna acum! 

Cand ne referim la recomandarile medicilor stomatologici ne referim printre altele si la acel control stomatologic periodic care trebuie sa il facem in fiecare an. Doar astfel putem tine sub control sanatatea dentara, sa prevenim aparitia cariilor sau a bolii parodontale.

E foarte important sa intelegem si sa respectam intocmai, ca niciodata, sa nu lasam o problema sa se agraveze si sa ne prezentam la medic ori de cate ori simtim simptome de durere spontana, dureri la cald, rece, dulce, un miros neplacut in gura, jena sau disconfort la mestecare.

Recomandarea medicilor de la VioDent este ca o data la sase luni sa mergem la medic. In cazul in care nu putem sa mergem la medic conform recomandarii din cauza lipsei de timp, atunci trebuie sa ne prezentam la dentist cel putin o data pe an.

Consultatiile stomatologice oferite de clinicile VioDent au ca prim obiectiv formarea unei legaturi dintre medic si pacient si evaluarea starii de sanatate orala pentru a se putea stabili un diagnostic si un tratament. Cu toate ca poate sa para ceva banal, o atitudine neglijenta din partea doctorului sau a pacientului va aduce cu sine repercusiuni grave precum un tratament incorect.

VioDent este un lant de clinici stomatologice moderne, in cadrul carora activeaza medici specialisti cu experienta. Astfel, medicii sunt permanent instruiti si bine pregatiti pentru a putea aplica cele mai bune metode de tratament in functie de afectiune. Pe de alta parte, aparatura moderna si materialele de cea mai buna calitate le asigura pacientilor cele mai bune, moderne si sigure tratamente.

In urma evaluarii efectuate de unul dintre medicii VioDent, se va comunica pacientului care sunt procedurile ce vor fi necesare a se aplica si care sunt de natura cosmetica sau de recomandare, deoarece si estetica dentara are un rol important, dar, evident, prioritare sunt interventiile. Singura procedura medicala care face exceptie este cea de detartraj, ea fiind recomandata pentru a elimina initial placa bacteriana si tartrul, dar care va oferi disponibilitate pentru alte interventii terapeutice sau care poate lasa loc eventualelor afectiuni care nu provocau disconfort sau durere.

Precizia consultatiei de la VioDent este posibila si datorita dotarilor clinicilor cu echipamente moderne. Mai mult de atat, in timpul consultatiei, pe langa faptul ca se vor comunica tacticile de tratament potrivite, se va transmite si cand va fi nevoie de o alta vizita. Totodata, vi se vor comunica toate informatiile necesare pentru a avea o igiena orala adecvata.

Pentru a avea acces la toate acestea, medicii de la VioDent va asteapta in cadrul cabinetelor medicale pentru a putea beneficia de control si consult stomatologic gratuit!

