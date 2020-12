Inspectoratul Scolar Valcea si Colegiul Energetic SECURIZEAZA dosarul de elev MEDIOCRU al viitorului premier Florin Cîțu!

Directorul Colegiului Energetic din Ramnicu Valcea, Mihai Simion, refuza sa raspunda la solicitarea Ziarului de Valcea (adresa formulata in baza Legii 544/2001) cu privire la informatii despre fostul elev al liceului – Florin Citu, actual ministru de Finante si, potrivit ultimelor informatii, viitorul premier al Romaniei. Avand in vedere functia de inalta demnitate publica a fostului elev al Colegiului Energetic (promotia 1990), interesul public si jurnalistic in legatura cu dosarul de elev al lui Florin Citu este firesc, legitim si legal. Asadar, nu intelegem reticenta preotului Simion, directorul actual al Colegiului Energetic! Pe surse am aflat ca Simion a primit directiva clara de la liberala Mihaela Andreianu, sefa Inspectoratului Scolar Valcea, in sensul securizarii dosarului de elev al lui Citu. Ziarul de Valcea nu se opreste aici – vom actiona in instanta Colegiul Energetic pentru a obtine informatiile din dosarul lui Florin Citu.

Tiberiu Pirnau