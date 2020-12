„Profesionistii” PNL: Ministrul Finantelor, Florin Cîțu, nota 4 la examenul de treapta a doua de la Liceul Energetic – Ramnicu Valcea!

Valceanului Florin Cîțu, 47 de ani, ministru liberal al Finanțelor, nu i-a prea placut cartea in adolescenta! Chiar daca acum se lauda cu tot felul de diplome universitare obtinute prin America, Cîțu a avut mari probleme cu sistemul de invatamant din Valcea! Surse din Inspectoratul Scolar Valcea ne-au confirmat informatia ca musiu Cîțu a obtinut in anul 1988, la examenul de treapta la Liceul Energetic din Ramnicu Valcea, nota 4 si a fost nevoit sa studieze la… scoala profesionala! In acest moment au fost puse in functiune relatiile familiei Cîțu si directorul liceului din acea perioada, profesorul Ion Urea, l-a mutat din pix pe tanarul Cîțu la liceu! Dupa terminarea studiilor liceale, actualul ministru a dat examen la Academia de Studii Economice Bucuresti – fara succes, de vreo doua ori, dupa care s-a lasat pagubas intrand la o universitate privata Romano-Americana. Din acest punct se cunoaste traseul, pe filiera SIE (spun gurile rele).

De la nota 4 in liceu, Cîțu a facut facultate si masterat în economie la Iowa State University (2002) și doctorand al aceleiași universități. Fost economist al Băncii Naționale a Noii Zeelande și în cadrul Băncii Europene de Investiții. Economist-șef în ING Bank (2006-2007) și șef al departamentului Piețe Financiare. Consultant și analist economic. Senator din 2016.În calitate de ministru de Finanțe, din 2019, Cîțu și-a asumat construirea bugetului pe un deficit bugetar de 3,6^, peste ținta de 3% asumată de România prin tratatele UE. S-a remarcat prin gestul de a fi tăiat din bugetul pe 2020 cea mai mare parte din bugetul PNDL 2 – programul de dezvoltare locală destinat primariilor.

Tiberiu Pirnau