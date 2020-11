Jocurile de noroc s-au mutat online: Ce fac pasionații în această perioadă?

Pasionații de jocuri de noroc au trăit un deja-vu, o dată cu re-închiderea cazinourilor și caselor de pariuri stradale. Nu se știe cu exactitate pe ce durată se va întinde măsura luată de autorități, dar, din cum evoluează graficul infectărilor, e puțin probabil ca situația să revină la normal mai devreme de primăvara lui 2021.

Așa cum era de așteptat, jucătorii s-au mutat toți în online. Acolo, găsesc tot ce le trebuie pentru a se distra, ba chiar pot face profit mai ușor. Șansele sunt cu atât mai mari cu cât operatorul la care își deschid cont este „mai de top”. Să luăm ca exemplu Unibet, una dintre cele mai populare platforme de gambling online la care au acces românii.

În primul rând, un operator mare își va permite să aibă și oferte promoționale pe măsură. Pentru a beneficia de ele, trebuie să citiți cu atenție secțiunea „Termeni și condiții”, pentru că la unele este necesar să introduceți un Cod bonus Unibet pentru activare, iar la altele nu.

Singurul operator cu camere de bingo

Agenția online despre care vorbim este membră a grupului Kindred, singurul care a aplicat și a obținut licență în țara noastră și pentru cameră de Bingo. Așadar, nu numai jucătorii de cazino și pariorii își găsesc refugiu în online în aceste zile, ci și cei de bingo. Sunt 6 camere tematice, prețul unui bilet variind de la 20 de bani la 12 lei: The Arena, The Pitch, All Stars, Grand Prix, The Podium și Fairway.

În plus, există HexaBingo, cu multiplicatori de până la 1.000x și cu șansă de câștig 1 din 3, la fiecare joc.

Cele mai multe evenimente transmise în streaming video live

Evident, cea mai importantă secțiune de pe site este cea de pariuri sportive, care cuprinde oferta pre-meci, oferta live, platforma de streaming, știri, statistici și livescore, ghiduri pariuri. Unibet are una dintre cele mai bune oferte sportive de pe piață și deține supremația în ceea ce privește numărul de evenimente video transmise în direct: 72.000 pe an. Se poate paria pe toate competițiile fotbalistice de performanță și pe alte 28 de sporturi listate în ordine alfabetică, pe coloana din stânga ecranului.

Pariorii au parte de oferte promoționale prin care câștigă pariuri gratuite, fonduri suplimentare și fonduri cash, ca și de concursuri de pronosticuri cu participare gratuită, având premii mari în bani reali.

Apropo de pariuri sportive, Unibet este primul operator care a introdus Cash-Out-ul 100%, adică pariurile pre-meci pot fi închise fără ca jucătorul să piardă vreun bani (miza este restituită integral).

Turnee cu premii mari la casino

Jucătorii de cazino au la dispoziție două secțiuni speciale: casino (cu jocuri – peste 300 de sloturi, turnee și ghiduri) și Live Casino (cu jocuri și ghiduri). În cazinoul online sunt organizate săptămânal turnee unde oricine poate da lovitura cu numai o rotire norocoasă.

În momentul scrierii acestor rânduri, sunt în desfășurare turneul Temple Tumble (premiu total de 10.000 de rotiri cash), turneele din cazinoul live (premii totale de 500.000 de lei), alte turnee săptămânale cu fond de premiere de 150.000 de lei fiecare. De asemenea, dacă jucați din aplicația mobilă, primiți drept cadou rotiri gratuite la slotul video Shining Crown.

Vorbeam la început despre migrarea jucătorilor din offline în online. Ei bine, dacă o agenție stradală asigură un Payout în jur de 90% pentru „păcănele”, pe Unibet casino sunt multe sloturi cu Payout de 98%. Așadar, șansele de câștig sunt mai mari.

Unibet Online Series X: 1.000.000 de euro fond de premiere

Nici jucătorii de poker nu sunt neglijați. Pe lângă premiile zilnice ce pot fi câștigate la Hexapro, până pe 17 decembrie se derulează turneul Unibet Online Series X, cu fond de premiere garantat de 1.000.000 de euro, plus premii suplimentare de €32.000 la clasamentele extra, turneul Bubble Boy Showdown și turnee misterioase. Se poate juca deschizând softul de poker de pe site sau descărcând și instalând aplicația.

Jocurile de noroc s-au mutat online. Am prezentat, cât s-a putut de succint, un singur operator care oferă alternativă pentru orice tip de gambling offline. Greu de crezut că există un operator stradal care să rivalizeze cu această ofertă, deci, până la urmă, tot răul spre bine, din acest punct de vedere.