Accesorii esentiale pentru orice smartphone

Sursa foto: https://unsplash.com/photos/8OG_vh8jt6o

Telefonul mobil este un obiect pe care-l folosim in permanenta, motiv pentru care exista nenumarate accesorii care faciliteaza utilizarea sa in orice situatie de zi cu zi. Se gasesc pe piata atat accesorii esentiale, cat si optionale, iar noi le-am selectat si ti le prezentam pe cele mai utile dintre acestea.

Husa si folie de protectie

Orice smartphone trebuie sa fie protejat. Pe langa manevrarea atenta a dispozitivului, este important sa il pastrezi intr-o husa si sa-i aplici o folie de protectie pe ecran. Aceste accesorii sunt prezente intr-o mare varietate de texturi, materiale si culori, unele avand chiar si proprietati anti-soc, aparand astfel telefonul in caz de lovituri si cazaturi.

Gasesti in magazinele online si cele fizice huse pentru Samsung A20e, A40, Galaxy S20, iPhone XS, SE si oricare alt model de telefon. Daca planuiesti sa-ti iei smartphone-ul la plaja, este indicat sa achizitionezi o carcasa anti-apa, care se va dovedi utila in cazul in care scapi aparatul in mare sau in piscina. Nu neglija nici folia pentru ecran, care iti apara telefonul de zgarieturi si crapaturi.

Incarcatoare potrabile si incarcatoare pentru masina

Puterea computationala ridicata a dispozitivelor inteligente a dus la cresterea nevoii de energie pentru operarea acestora. Bateria unui smartphone tine pana la 3 zile de utilizare, insa daca folosesti telefonul intens, aparatul se va descarca mult mai repede.

De aceea, incarcatoarele portabile au devenit esentiale in zilele noastre. Exista multe modele de incarcatoare, principala diferenta dintre acestea fiind capacitatea de incarcare. O alta solutie de a evita sa ramai fara baterie la telefon este incarcatorul pentru masina. Acest accesoriu preia curent electric din mufa pentru bricheta si il trimite prin sloturi USB catre smartphone.

Mai poti opta si pentru incarcatoarele cu celule fotoelectrice, care preiau energia solara si o transforma in electricitate. Astfel, nu va mai trebui sa tii accesoriul la incarcat pentru a putea sa-l folosesti, ci doar sa-l lasi la soare.

Suport pentru bordul masinii sau ghidonul bicicletei

Suportul de bord sau pentru ghidon este deosebit de important pentru un plus de siguranta in trafic. Mai mult, prin utilizarea sa poti folosi aplicatiile preferate sau sistemul GPS al telefonului fara a te opri din condus sau a-ti lua ochii de la drum.

Cele mai simple modele de suport sunt cele cu ventuza, insa gasesti si sisteme de prindere mai elaborate, cum este cel cu un brat articulat, ce permite fixarea dispozitivului in aproape orice pozitie. Nu doar ca un astfel de accesoriu este foarte convenabil, dar prin folosirea sa te poti bucura de smartphone fara a risca vreo amenda.