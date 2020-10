Casa Funerara Luca acopera toate zonele din sectorul 3

Daca trebuie sa organizezi o inmormantare, cu siguranta, nu iti este deloc usor, insa cu asta te ajuta Casa Funerara Luca. In asemenea momente orice persoana are nevoie de sprijin si intelegere pentru a fi mult mai usor sa treaca peste clipele grele. Sunt oferite servicii funerare in sectorul 3, dar si in oricare alta zona din Bucuresti, iar cu un efort minim putem gestiona asa cum se cuvine orice situatie dificila.

Pentru inceput este bine de stiut ca serviciile oferite nu se limiteaza doar la sectorul 3 din capitala, ci le acopera pe toate. Mai mult, acestea se extind chiar si pana la localitatile din Ilfov, ceea ce presupune ca oricine are nevoie poate apela aici pentru a gasi sprijinul necesar in vederea organizarii unei ceremonii de inmormantare. In plus, Casa Funerara Luca dispune de profesionalism deplin, motiv pentru care stie cum sa gestioneze orice situatie in parte, inclusiv cele mai delicate. Pentru a ajunge la un nivel atat de avansat a fost nevoie de multi ani de munca si dedicare, iar astazi oricine are nevoie de servicii funerare in sectorul 3 stie pe cine se poate baza. Acesta este un domeniu in care experienta chiar face diferenta pentru ca nu este deloc usor sa se ofere sprijin celor care trec prin cele mai dificile momente din viata lor.

In plus, Casa Funerara Luca opereaza non stop, motiv pentru care nu conteaza la ce ora din zi sau din noapte ai nevoie de sprijin pentru ca aici intotdeauna vei gasi pe cineva care sa te ajute. Ai parte de libertate deplina si te bucuri de conditiile ideale de fiecare data cand apelezi aici. Casa Funerara Luca se diferentiaza prin experienta sa, dar si prin faptul ca are capacitatea de a gasi intotdeauna cele mai bune solutii, indiferent de cat de complexe sunt situatiile. Pe aceasta cale este mai usor pentru orice familie sa depaseasca momentele dificile cu care se confrunta.

Mai mult, se ofera sprijin si cu privire la ajutorul de inmormantare oferit de stat a carui valoarea variaza, insa in anumite contexte poate sa acopere integral costurile ceremoniei de inmormantare. Acest ajutor este bine venit pentru o multime de familii, care in alte conditii ar trebui sa faca un mare efort in vederea organizarii unei asemenea ceremonii. Scapa de birocratie si de proedurile ingreunate cu ajutorul Casei Funerare Luca si poti merge direct unde si cand trebuie pentru a-ti fi cat mai usor.

Aici ne asteapta mai multe pachete care au fost alcatuite in asa fel in cat sa se potriveasca nevoilor tuturor familiilor. Acestea se pot personaliza pentru a fi acoperite nevoile tuturor, insa ce cuprinde un pachet de baza? Tot ce trebuie incepand de la sicriul complet echipat pana la crucea din lemn inscriptionata, lenjeria pentru sicriu, cele doua orare, mic si mare, iar doctorul care constata decesul si se ocupa de imbalsamare emite si certificatele aferente fara de care ceremonia de inmormantare nu poate avea loc. Echipa Casei Funerare Luca se ocupa inclusiv de toaletarea decedatului, de cosmetizare, spalat, imbracat si de preluarea de la domiciliu. Se ofera acces la frigider intre 12 si 24 de ore, iar mai apoi decedatul se asaza in sicriu.

Este nevoie de pregatirea mai multor documente in vederea dobandiri unor autorizatii pentru depunere la capela si transport, pentru adeverinta de inhumare si pentru certificatul de deces. Pachetele cuprind si transportul funerare, depunerea la biserica sau la cimit, manipularea sicriului, dar si platouri cu coliva, sticle de vin si ulei, prescuri si pachete alimentare. Pentru servicii funerare in sectorul 3 ne putem orienta intotdeauna catre Casa Funerara Luca.