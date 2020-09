Liberalii vor avea doi viceprimari la Ramnicu Valcea. Unul dintre ei va fi Virgil Pirvulescu?

Este posibil ca in Râmnicu Vâlcea sa se constituie o nouă majoritate în Consiliul Local, după anunțul PNL și USR privind formarea unei alianțe politice. Cu un singur consilier local în plus, față de alianța PSD ș PER, liberalii se pregătesc să își instaleze cei doi viceprimari. Unul dintre viceprimari va fi, probabil, Virgil Pirvulescu, candidatul PNL la Primaria Ramnicului, care a anuntat deja ca va accepta acest post pentru a-si pune in practica proiectele anuntate in campania electorala. Detinem informatii ca exista mai multe voci in USR care il contesta pe Pirvulescu, iar negocierile continua pe aceasta tema! Menționăm că USR Vâlcea a anunțat oficial că va face alianță cu PNL, dar că nu este interesată de un post de viceprimar la Râmnic. Ar fi excelent dacă o eventuala majoritate din Consiliul Local, formată în jurul celor 9 liberali, ar lucra exclusiv în interesul orașului și al râmnicenilor și nu ar bloca, prin votul lor, dezvoltarea și modernizarea Râmnicului, doar pentru a-i face „zile fripte” primarului Gutău. Totusi, pe surse am aflat ca edilul Mircia Gutau ar mai avea un as in maneca si inca ar mai negocia o majoritate favorabila in CL…