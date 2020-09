Ce mai fac politrucele liberale din conducerea Inspectoratului Scolar Vâlcea?

La finalul săptămânii a fost inaugurată

Sala de Festivităţi a Colegiului Naţional ”Mircea cel Bătrân” și a fost dezvelit bustul domnitorului Mircea cel Bătrân.

Directorul Cătălin Pană a invitat la manifestare toată conducerea ISJ Vâlcea, formată majoritar din marionete liberale.

Nimeni din ISJ nu a venit la această acțiune atât de importantă: Colegiul,,Mircea cel Bătrîn,, a sarbatorit 100 de ani de existența!

Politrucele din ISJ umblă însă non stop, creanga prin județ, prin școli conduse de directori liberali sau pe coclauri ale unor comune, uneori și prin fabricile colegilor de partid, pentru a face propagandă șefului de partid!

Bine ele oricum nu au cu ce să–i ajute pe adevărații dascăli, pe adevărații intelectuali din școli! Poți parveni de la stadiul de fată desculță din Galați, la cel de frizeriță cu buzunarele pline de ciubuc în centrul Râmnicului și apoi de mare șefă in plan politic și mai departe secretar de stat sau șef de ISJ. În România lui Klausică Iohannis, această Românie NORMALĂ se pot întâmpla astfel de minuni. Dar în interior, în suflet și în minte, tot un gol rămâne. Sau un putregai de invidie, ură și frustare față de adevărații intelectuali!

Dumnezeu să vă ajute, dragi profesori, să rezistați sub această dictatură a absurdului și să și învățați din această experiență ceva! Uitați-vă bine la politrucele de la ISJ, le aveți model pentru elevii voștri. Le puteți preda imoralitatea politrucă în formă continuată! Îi puteți învăța pe viu ce înseamnă lipsa de educatie, lipsa celor 7 ani de acasa! Cum e posibil ca, având funcția de inspector școlar, sa refuzi să participi la aniversarea a 100 de ani a unui colegiu important din județul tău? Refuzi doar pentru că directorul este din alt partid! Mare ti-e gradina, Doamne!

Nicu Trandafir