Candidatul PSD la Primaria Ocnele Mari, Remus Gabriel Sasu: Direcții de acțiune pentru realizarea obiectivelor de modernizare și de dezvoltare a stațiunii Ocnele Mari 

2.4 Informatizarea tuturor serviciilor oferite de primărie locuitorilor stațiunii, inclusiv realizarea posibilității plații on-line a datoriilor fiscale locale prin intermediul site-ului ghiseul.ro

2.5 Inițierea și organizarea periodică de campanii de evaluare a stării de sănătate a populației prin parteneriate cu entități medicale care au capacitatea să realizeze acest lucru la cele mai înalte standarde profesionale.

3.1 Realizarea cât mai rapidă, acum și în anul viitor, a unor proiecte de finanțare care să atragă fonduri importante din sprijinul pe care Uniunea Europeană îl acordă României pentru depășirea situației de criză sanitară determinată de epidemia de coronavirus

Rețelele de utilități trebuie finalizate cât mai curând: apă, canal, gaze naturale, plus străzi și drumuri modernizate. Un loc aparte în proiectele mele are transportul public, foarte deficitar acum. Așa cum ați citit deja în materialele mele electorale, am o soluție pentru transport public de bună calitate în localitatea noastră. Sunt, totodată, mândru și onorat să pot fi util copiilor din grădinițe și școli prin susținerea directă a activităților lor. Totul pentru Ocnele Mari!