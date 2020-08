Topanel, producător de panouri termoizolante: Finalizăm în septembrie o investiţie de peste jumătate de milion de euro 

Producătorul de panouri termo­izolante Topanel din Râmnicu Vâlcea, controlat de o companie din Cipru, estimează o cifră de afaceri cu 15% mai mare în 2020 faţă de anul trecut, când businessul s-a situat la 190 de milioane de lei.

„În prima jumătate de an am înregistrat creşteri de 15% faţă de target, datorate faptului că, până la jumătatea lunii martie, am înregistrat o creştere de aproape 35% a volumului de panouri termoizolante. După jumătatea lunii martie, am fost afectaţi, ca majoritatea companiilor, iar oprirea de trei săptămâni din aprilie a făcut să avem o creştere de doar 15%“, spune Gabriel Voicu, director de vânzări la Topanel. (zf.ro)