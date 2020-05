Ce accesorii să porți pentru a fi remarcată? Află 4 exemple potrivite pentru ținutele tale!

Detaliile sunt foarte importante când vine vorba despre completarea outfitului ales, fiindcă oferă o notă aparte întregului ansamblu, contribuind major la definirea totală a apariției tale. Fie că ești iubitoare de bijuterii, fie că preferi accesoriile de alt tip, este esențial să știi cum anume să le îmbini, pentru a avea un look desăvârșit.

În acest articol, vei afla 4 exemple de accesorii potrivite pentru ținutele tale!

Brățările

Brățările sunt extrem de iubite și de apreciate datorită aspectului și diversității pe care o oferă. De aceea, pot fi asortate cu nenumărate ținute, aducând un plus de culoare și originalitate. Nu ocupă mult spațiu în cutia cu bijuterii și se găsesc în variate modele și imprimeuri inedite. Sunt unele dintre cele mai recomandate accesorii din lumea modei, deoarece denotă rafinament și eleganță. Fie că preferi variantele din aur sau argint, fie că îți plac cele alcătuite din pietre naturale, este bine să îți găsești zona estetică și cromatică în care te simți cel mai bine. Dacă nu știi de unde să începi, poți cumpăra de aici brățări de damă care te vor pune în evidență oriunde ai merge.

Cureaua

Cureaua are multe avantaje – poate fi folosită atât în cazul articolelor vestimentare casual, la blugi sau pantaloni, cât și în cazul celor mai feminine, precum rochia sau fusta. Aceasta are rolul de a defini talia sau de a aduce o nuanță aparte întregului look. Așadar, ea nu trebuie să lipsească din garderoba ta, fiindcă o vei folosi, cu siguranță, extrem de des, odată ce te împrietenești cu ea. Creează-ți o colecție basic de curele, pe care să le poți utiliza în orice situație!

Cerceii

Este cunoscut faptul că cerceii au un efect nemaipomenit, datorită frumuseții lor. Dacă alegi alte articole extravagante, este bine ca aceștia să fie delicați și mici, însă, dacă limitezi numărul accesoriilor, te poți bucura în voie de fabuloasele modele existente în categoria celor medii, mari, sau oversized. În funcție de forma feței tale, dar și de coafura pe care o alegi, vei vedea ce fel de pereche ți se potrivește cel mai bine!

Pălăria

Pălăria are o istorie amplă, cu vechime, traversând nenumărate perioade și tendințe în modă. Însă, ea a rămas un accesoriu nelipsit din garderoba multora, fiindcă oferă un aspect special, chic și elegant. Pentru cele care sunt adeptele stilului relaxat sau casual, există multe modele care pot fi purtate – de la cele cu boruri mici, până la cele ample sau asimetrice. De asemenea, sunt și variante elegante pe care le poți aborda pentru orice eveniment special la care vei lua parte.

Astfel, brățările, cureaua, cerceii și pălăria sunt accesorii care ar trebui să facă parte din șifonierul oricărei femei care vrea să fie trendy. Chiar dacă nu ești obișnuită cu astfel de articole, nu te feri să testezi lucruri noi și să ieși din zona de confort.

Încearcă-le pe toate, fii îndrăzneață și creează ținute pline de originalitate!

Sursă foto: pixabay.com