Ștefan Vuza, proprietarul Chimcomplex: „Primăriile au dezinfectat străzile cu biocid cu concentrație prea mare”

Ștefan Vuza, proprietarul Chimcomplex, susține că primăriile cumpărau hipoclorit de sodiu cu o concentrație mare, pentru a dezinfecta străzile, pentru că nu găseau altceva. OMS a catalogat, recent, drept periculoasă pentru oameni folosirea repetată a hipocloritului de sodiu pentru stropirea străzilor – precizeaza libertatea.ro

Ștefan Vuza, proprietarul companiei Chimcomplex, care produce, de câteva zile, biocid la scară națională, spune că primăriile au cumpărat și dezinfectat străzile cu hipoclorit de sodiu cu o concentrație mare, pentru că nu au găsit altceva.

Chimcomplex, care producea hipoclorit de sodiu cu o concentrație mare, de nivel industrial, a schimbat linia de producție, iar acum produce dezinfectantul la o concentrație de 1,25%. Diluat, acesta ar ajunge la 0,5%, concentrație despre care Organizația Mondială a Sănătății (OMS) spune că este una care dă rezultate, pe suprafețe, împotriva noului coronavirus.

Concentrația este foarte importantă

La 1,25%, spune Vuza conform libertatea.ro, biocidul poate fi folosit pe străzi, iar la 0,5 poate fi folosit inclusiv în interiorul clădirilor.

“Acestea sunt concentrațiile recunoscute de OMS ca fiind cele ideale și nu produc nici un fel de probleme. Până acum, primăriile cumpărau hipoclorit de sodiu la concentrații de 4% sau 6%, pentru că nu găseau altele, și de aceea s-a discutat că acestea sunt corozive. Nu erau respectate concentrațiile. Hipocloritul de sodiu, folosit cum trebuie, este recunoscut de OMS”

Ștefan Vuza, proprietarul Chimcomplex:

Vuza vrea garanții de stat și pentru companii mari, nu doar IMM-uri

“Avem nevoie de ajutor de la Ministerul de Finanțe pentru a aplica cât mai repede HG 29, prin care se garantează și se aprobă investiții, întregul lanț de biocide mai are nevoie de investiții, nu numai în fabrici, dar și în privința logisticii. Ministerul de Finanțe are această reglementare prin care se acordă garanții pentru cine face investiții în domeniul COVID, am solicitat ca acest HG care se referă la IMM-uri să se refere și la întreprinderi mari”, a spus președintele Chimcomplex.

Cele două combinate (Borzești și Râmnicu Vâlcea) au început să producă, de trei zile, o cantitate de biocid care va ajunge la 40.000 de tone pe an la nivel național, acoperind întregul consum al României (ar însemna aproximativ 1.000 de tone pe an per județ).

“Acest dezinfectant pe bază de hipoclorit de sodiu este doar pentru suprafețe. Dar vom lansa și un dezinfectant pentru mâini, pe bază de alcool. În două săptămâni maximum lansăm producția, pentru că așteptăm autorizație. Producem și livrăm deja în județele Vâlcea și Bacău și tot ieri au pornit mașinile și spre București, către firme autorizate”, a declarat Ștefan Vuza.