Stiai care sunt factorii comuni care provoaca albirea si caderea parului? Cum poti impiedica cele doua procese

Unul dintre cele mai infricosatoare consecinte ale stilului de viata modern este albirea prematura a parului. Nimic nu se compara cu teama pe care o simti la aparitia primului tau fir alb, nu-i asa? Stii ca vor urma si altele, asa ca incepi sa cauti remedii care sa opreasca inevitabilul. In randurile urmatoare, vei afla care sunt cauzele comune care duc la albirea si caderea parului, dar si cum sa stopezi cele doua procese.

De ce iti albeste parul

Atat firul cenusiu, cat si cel alb isi fac aparitia atunci cand folicului pierde pigmentul. Cand exista o reducere semnificativa a acestuia, el devine gri. Cand nu mai exista deloc, ramane alb.

Cum se deruleaza intregul proces?

Ciclul de crestere si regenerare a parului are loc in trei etape: crestere, oprire si odihna. In timpul perioadei de repaus, firul atinge durata de viata si cade, iar, in locul lui, creste altul. Culoarea este produsa de melanina, iar pigmentarea, spre deosebire de cea a pielii, nu este continua. Acesta primeste nuanta in prima faza, in cea de a doua colorare se reduce si in a treia, este absenta.

Cu varsta, cantitatea de pigment injectat in fiecare fir de par se reduce, motiv pentru care devine gri si, in cele din urma, alb.

Iata care sunt principalii factorii care grabesc albirea parului si caderea lui:

Genele

Sunt factorul predominant in determinarea varstei la care parul tau isi pierde pigmentul. Pentru unii oameni, asta se poate intampla inainte de a implini 20 de ani, in vreme ce, pentru altii, firele apar destul de tarziu.

Genetica joaca un rol important si in ceea ce priveste caderea parului, deci, daca esti predispus/a genetic la alopecie, vei observa o reducere progresiva a volumului podoabei capilare.

Deficienta de melanina

In majoritatea cazurilor, deficienta de melanina este cauza principala a albirii parului. Productia ei depinde de alimentatia adecvata si de suplimentele proteice. Lipsa acestor nutrienti determina scaderea substantei sub nivelurile normale.

Hormonii

Cercetarile sugereaza ca un dezechilibru hormonal poate duce la disparitia pigmentului, parul devenind gri sau alb. De pacate, asta nu este singura problema de frumusete pe care aceasta dereglare o provoaca. Si caderea este influentata de acest lucru.

Deficienta de vitamine si utilizarea produselor nepotrivite

Deficitul de fier, vitaminele D, B12 si seleniu pot cauza, de asemenea, albirea si pierderea foliculilor de par. De asemenea, utilizarea sampoanelor pe baza de substante chimice, a colorantilor, pot cauza aceste probleme.

Stresul

Stresul oxidativ poate declansa caderea si albirea parului. Cele doua sunt cauzate de o supraproductie de oxidanti in organism, care sunt, de asemenea, afectati de factori extrinseci, precum razele ultraviolete, poluarea, starile emotionale.

Cum sa ai grija de podoaba capitara

Pentru a amana albirea parului si a impiedica procesul de cadere, expertii recomanda sa consumi alimente bogate in colagen, vitamina B12, respectiv B5 care se gasesc ciuperci, ficat, cereale integrale, broccoli si semintele de floarea soarelui.

Daca nu consumi multe surse care contin aceasta substanta, componenta structurala de baza a parului, vezi aici un produs care te va ajuta sa suplimentezi dieta cu aceasta proteina care stimuleaza regenerarea capilara.

De asemenea, este indicat sa iti feresti parul de razele UV, sa renunti la obiceiurile nocive precum fumatul, sa il coafezi cat mai rar cu aer cald sau in coada si sa ai o dieta bogata in antioxidanti. Printre cele mai benefice alimente sunt: morcovi, spanacul, ouale, fasolea, nucile.

Este firesc ca parul sa isi piarda culoarea si depinde de tine daca vrei sa il vopsesti sau nu. Daca tii cont de aceste sfaturi ale specialistilor, poti ajuta la incetinirea caderii si depigmentarii lui. Este posibil ca rezultatele sa nu apara imediat, insa, cu rabdare, ele vor fi curand vizibile.

Sursa foto: Shutterstock