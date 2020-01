Primarul Constantin Banacu mai are de asfaltat 5,5 km de drumuri pentru a spune că are infrastructura pusă la punct în Bărbătești

Conform primarului din Bărbătești, Constantin Banacu, mai este de asfaltat 5,5 km de drumuri pentru a spune că are infrastructura pusă la punct în localitate: „Importantă este legătura cu Costeştiul şi atunci vom avea un culoar de tranzit între Horezu şi Olăneşti foarte util pe aici prin comună. Bărbăteștiul este o localitate care are potenţial turistic şi aşa cum am mai spus, demarăm procedurilor de a dezvolta pe Valea Otăsăului, un sat de vacanţă”. La propunerea primarului Constantin Banacu, Consiliul Local al comunei Bărbăteşti a aprobat în luna septembrie 2019 fondul de premiere a cuplurilor din comună care au împlinit 50 ani de căsătorie și care nu au beneficiat până la acest moment de acest premiu. S-a decis acordarea sumei de 350 lei pentru fiecare cuplu. La data de 30 august 2019, Consiliul Local al Comunei Bărbăteşti a aprobat executarea lucrărilor de punere în siguranţă a drumului de interes local Băltăreţ ce face legătura între satele Bodelti și Bărbăteşti, afectat de calamități, inclus pe lista sinteză a obiectivelor de investiții din cadrul Subprogramului „Lucrări în primă urgenţă”, anexă la Ordinul MDRAP nr. 2317 din 06.08.2019. Prin Hotărârea nr. 23/2019, Consiliul Local al Comunei Bărbăteşti a aprobat proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Căminului Cultural, comuna Bărbăteşti”, precum şi necesitatea şi oportunitatea realizării lucrărilor de reabilitare şi modernizare a infrastructurii culturale şi dotării aşezământului cultural din comună. Investiţia se încadrează în strategia de dezvoltare locală a comunei Bărbăteşti 2014-2020. Căminul cultural din comuna Bărbăteşti, reabilitat, modernizat şi dotat îşi va păstra destinaţia de aşezământ cultural timp de minimum 15 ani. În luna aprilie 2019, primarul Constantin Banacu a inaugurat centrul medical performant amenajat în comuna Bărbăteşti. Investiţia s-a ridicat la valoarea de 20 miliarde de lei vechi, banii fiind obţinuţi prin PNDL.