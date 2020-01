Peste 100 de percheziţii, în Valcea si alte 24 de judete, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin infracţiuni de fals şi de serviciu  

”În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice, sub coordonarea Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice, împreună cu procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, efectuează peste 100 de percheziţii, în 25 de judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de 2.000.000 de euro prin infracţiuni de fals şi de serviciu”, anunţă Poliţia Română.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice fac 102 percheziţii domiciliare şi pun în aplicare 15 mandate de aducere.

Activităţile se desfăşoară în judeţele Olt, Vâlcea, Prahova, Dâmboviţa, Caraş-Severin, Călăraşi, Buzău, Ilfov, Brăila, Galaţi, Gorj, Hunedoara, Timiş, Tulcea, Cluj, Dolj, Alba, Constanţa, Braşov, Argeş, Teleorman, Mehedinţi, Ialomiţa, Arad şi Giurgiu, precum şi în Bucureşti, la domiciliile unor persoane şi la sediile unor societăţi comerciale şi instituţii.

Acţiunea are loc în cadrul unui dosar penal instrumentat de poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice Giurgiu, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Bolintin-Vale, fiind efectuate cercetări sub aspectul comiterii infracţiunilor de ameninţare, falsificarea de instrumente de plată, abuz în serviciu, fals intelectual, delapidare şi instigare la abuz în serviciu.