Sarcom Vâlcea a primit despăgubiri de la UNIQA Asigurări după incendiul care a afectat societatea

UNIQA Asigurări a finalizat dosarul de daună al Sarcom Vâlcea, unul dintre cei mai mari producători de lacuri, vopsele și diluanți din România. Dauna a fost plătită pe 8 noiembrie, Sarcom beneficiind de despăgubiri în valoare de 1,14 milioane de lei, în urma incendiului puternic, care a afectat recent un depozit al fabricii situat în comuna Mihăilești, Vâlcea. Incendiul a distrus acoperișul și pereții depozitului de 600 mp pătrați, dar și 168 de tone de lichide inflamabile industriale.

„UNIQA este alături de Sarcom Vâlcea într-un moment dificil și sprijină eforturile companiei pentru continuarea și dezvoltarea activității. Sarcom reprezintă un model de management al riscului și suntem impresionați că un astfel de eveniment aduce în perspectivă, pentru o companie performantă, oportunitatea de a-și îmbunătăți fluxurile operaționale pentru a-și diminua riscurile. Investițiile în pereți antifoc, sisteme, instalații și dispozitive de limitare și stingere a incendiilor, deși implică costuri importante, salvează afaceri, iar Sarcom este un exemplu de bune practici în acest sens, această investiție salvând în mare parte afacerea”, a declarat Iuliana Rusei, Membru al Directoratului – CITO UNIQA Asigurări.



„Acest incident ne-a făcut mai puternici! Avem o echipa minunată, angajații noștri au avut o prezență de spirit extraordinară, iar intervenția lor în limitarea efectelor incediului ne-a impresionat. A fost o lecție de management de criză, iar comenzile și contractele cu partenerii și clienții noștri au putut fi onorate cu acceași seriozitate. Mai mult decât atât, am reușit să facem o serie de investiții mai eficiente, care ne vor ajuta la evitarea unor situații similare. Un exemplu ar fi descarcarea cisternelor cu toluen, solvenți și diluanți, care nu va mai fi operată în weekend și va beneficia permanent de supravegherea personalului calificat. De asemenea, vom construi o nouă secție de descărcare a materialelor puternic inflamabile în afara fabricii pentru a elimina orice risc de afectare a acesteia în cazul unui incident similar”, a declarat Marinica Potop, Directorul General al Sarcom.

Deși a fost un incendiu violent, acesta a fost izolat, evitându-se astfel extinderea și implicit distrugerea clădirilor de producție, situație ce ar fi avut un impact semnificativ asupra activitații companiei.

Sarcom Vâlcea este unul dintre cei mai importanți agenți economici locali, cu capital 100% românesc. Compania este unul dintre cel mai importanți angajatori locali, cu 116 angajați și a înregistrat anul trecut o cifră de afaceri de 42 milioane de lei. Sarcom Vâlcea produce brand-urile Sticky și Coral, dar și o gamă variată de lacuri, vopsele, diluanți, adezivi, tencuieli decorative etc. Sarcom deține o fabrică situată în localitatea Mihăiești, lângă Râmnicu Vâlcea, și 4 puncte de lucru pentru distribuție și depozitare în București, Cluj-Napoca, Timișoara și Constanța.

