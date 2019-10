Primarul Sorin Vasilache va moderniza și reface strada Glodeanu din orașul Băile Olănești

La propunerea primarului Sorin Vasilache, Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti a aprobat indicatorii tehnico-economici și devizul general pentru obiectivul de investiții „Modernizare și refacere strada Glodeanu din orașul Băile Olănești”. În acest an, Primăria Olănești, în parteneriat cu Federaţia Română de Fotbal, va începe lucrările de construire a unui teren de fotbal cu suprafaţă de joc sintetică în localitate. „Avem nevoie de un teren sintetic, pentru a atrage şi echipe de fotbal la noi. FRF va face terenul, iar noi, vestiarele şi celelalte lucruri necesare desfăşurării activităţii în cele mai bune condiţii. Terenul sintetic va putea fi folosit şi iarna, când echipele pot veni în cantonament la noi”, a precizat edilul din Olăneşti, Sorin Vasilache. Conform primarului Sorin Vasilache, în acest an sau anul viitor se are în vedere introducerea rețelei de apă pe strada Cheii. Primarul Sorin Vasilache modernizează străzile Prislop și Padinii, cu fonduri de la bugetul local: „Aceste lucrări vin în completarea celor pe care le-am realizat în 2018, este vorba despre lucrări de reparaţii la străzile Cascadei, Valea de Case, parţial strada Mihai Eminescu, strada Pieţei şi Cumpăna. Au fost lucrări de asfaltare, betonare, pe străzi care au prezentat înclinaţii şi care nu puteau fi reparate decât prin material de acest gen. Am făcut lucrări de asfaltare şi reparaţii în incinta Şcolii Generale din Olăneşti-sat”. Prin Hotărârea nr. 104/2018, Consiliul Local al oraşului Băile Olăneşti a aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, amenajarea si transformarea imobilului situat pe strada Băilor, nr. 22 A, Băile Olăneşti, judeţul Valcea, în grădiniţă cu program prelungit”, la suma de 213.000 lei finanțată din bugetul local. Primarul oraşului Băile Olăneşti, Sorin Vasilache, anunţă că prin Decizia nr. 88/2018, Consiliul Local Băile Olăneşti a aprobat reapartizarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei cu titlul de ajutor financiar către Parohia Băile Olăneşti, sumă ce a fost utilizată pentru conservarea, amenajarea şi întreţinerea clădirilor Bisericii Izvorul Tămăduirii din oraşul Băile Olăneşti.