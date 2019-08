APEL LA DIALOG: CET Govora a identificat mai multe scheme de functionare pentru asigurarea livrarii aburului industrial catre Chimcomplex S.A. Borzesti si catre Chiech Soda Romania S.A.

Comunicat de presa privind continuarea relatiilor comerciale pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea

Reprezentantii societatii CET Govora SA isi exprima intreaga deschidere si disponibilitate pentru purtarea unui dialog constructiv si transparent cu partenerii comerciali, strategici, de pe Platforma Chimica Ramnicu Valcea.

Avand in vedere cazul de forta majora din data de 23.05.2019, respectiv prabusirea unei mase de pamant dislocate din zona de lucru a excavatorului E 01 – 1400 de la Cariera Alunu, ceea ce a dus ulterior la rasturnarea excavatorului, productia de carbune neceasara termocentralei a fost diminuata cu aproximativ 50%.

Desi in aceasta perioada, CET Govora a intreprins toate demersurile in vederea gasirii unor solutii pentru suplinirea deficitului de carbune cauzat de avaria produsa in data de 23.05.2019, solutiile identificate nu pot asigura in totalitate cantitatea de carbune necesara functionarii in aceleasi conditii ca si pana acum.

Pentru asigurarea livrarii aburului industrial catre Chimcomplex S.A. Borzesti si catre Chiech Soda Romania S.A., au fost identificate mai multe scheme de functionare.

In acest sens, CET Govora a invitat partenerii comerciali, in perioada 26 – 28.08.2019, la sediul societatii, in scopul identificarii celei mai bune solutii in ceea ce priveste schema de functionare si preturile pentru aburul industrial care rezulta din aceasta, in vederea continuarii relatiilor comerciale si dupa data de 18.09.2019.

Facem mentiunea ca cele prezentate mai sus, nu prezinta motive de ingrijorare pentru locuitorii municipiului Ramnicu Valcea racordati la sistemul centralizat de termoficare urbana, cu privire la asigurarea confortului termic in sezonul de incalzire 2019-2020.

Conducerea CET Govora