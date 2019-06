Constantin Cîrstina: Primăria Orlești va sistematiza și amenaja toate străzile şi trotuarele

Conform primarului Constantin Cîrstina, Primăria Orlești va sistematiza și amenaja toate străzile şi trotuarele, astfel încât comuna să fie cea mai frumoasă localitate din Vâlcea. În luna aprilie, în comuna Orleşti, Constantin Cîrstina a început amenajarea turistică de la lacul lui Orlea. Primarul Cîrstina doreşte ca acest nou punct de atracţia să dezvolte un turism care să combine latura viticolă cu cea de agrement: „Tot drumul care urcă spre lacul lui Orlea va fi asfaltat. Aici am pus pe harta comunei, un nou domeniu turistic. Este un loc cu adevărat plin de legende, are un pitoresc aparte prin lacul care nu seacă niciodată, panorama Luncii Oltului este unică”. În martie, primarul comunei Orleşti a anunțat că un investitor privat va amenaja un complex de agrement, în imediata vecinătatea a Bulevardului Viilor, lângă stadion, un complex care va include o piscină, spaţii de alimentaţie publică, locuri de joacă, creând un pol de atracţie pentru localnici dar şi pentru cei din comunele vecine. Tot primarul Constantin Cîrstina a mai declarat că un investitor privat a demarat construcția unei ferme piscicole, prin fonduri europene. La sfârşitul anului trecut, primarul comunei Orleşti, Constantin Cîrstina, a semnat contractul de finanţare pentru realizarea celui mai modern sanatoriu pentru vârstnici, acesta urmând a fi realizat chiar în zona centrală a localităţii: „Viitorul sanatoriu de odihnă şi tratament va fi amplasat într-o zonă foarte liniştită, ferită de zgomot şi poluare, dispunând de 1000 mp utili, o curte desfăşurata pe 1000 mp amenajată peisagistic cu terasă tip restaurant, terasa deschisă cu şezlonguri şi canapele, foişoare de lemn, mese şi scaune, pavilion, săli de tratament, club, unde să fie oferită independenţă, sănătate şi siguranţă fiecărui rezident şi totodată un mod de viaţă care să îi ferească de grijile specifice vârstei”. Primarul Constantin Cîrstina are două proiecte de implementat, investiții care privesc satele Scăioși și Aurești, şi unde vor demara lucrările de apă şi canalizare în toamna acestui an: „Punem la punct reţeaua de apă şi canal din cele două sate, unde deja există o creştere a construcţiilor şi unde era nevoie categorică de ridicare a standardelor”.