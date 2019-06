Primarul din Horezu, Nicolae Sărdărescu, a semnat contractul de finanţare pentru realizarea Centrului socio-cultural de la Sălişte

Conform primarului din Horezu, Nicolae Sărdărescu, s-a semnat contractul de finanţare pentru realizarea Centrului socio-cultural de la Sălişte, din Romanii de Sus: „Am mai semnat contractul de finanţare şi pentru Centrul ISU prin GAL Horezu pe care îl construim unde este târgul actual, şi acest proiect este în procedură de licitaţie. Tot la proiecte europene aprobate putem adăuga şi introducerea curentului electric până la Vf. Roman, în valoare de 5 milioane de euro. Pe fonduri proprii, vom avea în scurt timp podul peste râul Urşani, de intrare la piaţa centrală plus o nouă piaţă agroalimentară modernă, plus o parcare generoasă”. În luna aprilie, Consiliul Local Horezu a aprobat bugetul local pe 2019 la nivelul sumei de 48,2 milioane de lei. În urma propunerii primarului Nicolae Sărdărescu, Consiliul Local al oraşului Horezu a aprobat la finele anului trecut studiul de fezabilitate pentru proiectul „Reabilitare, Modernizare, Extindere şi Dotare Complex Sportiv Horezu, Oraş Horezu, Judeţul Vâlcea”. Indicatorii tehnico-economici ai investiţiei sunt de 29.764.713 lei cu TVA (6,3 milioane de euro), iar durata de realizare a investiţiei este de 36 luni. Tot anul trecut, Consiliul Local a mai aprobat documentaţia tehnico-economică, respectiv studiul de fezabilitate pentru proiectul „Reabilitarea, modernizarea şi extinderea zonei centrale pietonale, a spaţiului verde şi a trotuarelor în staţiunea turistică Horezu, judeţul Vâlcea”, la valoarea de circa 900.000 euro. Proiectul cuprinde străzile: Tudor Vladimirescu, George Coşbuc, Constantin Brâncoveanu,. Nicolae Iorga, Unirii şi Independenţei. Primăria Horezu spune că obiectul îl constituie realizarea următoarelor avantaje sociale si economice: îmbunatatirea accesului turiştilor si localnicilor la obiectivele din zona si proprietati; ameliorarea in conformitate cu standardele in vigoare a condiţiilor de viata ale locuitorilor si ale activitatilor productive desfasurate in zona localitatilor si eliminarea stării de stres; îmbunatatirea accesibilitatii si mobilitatii populaţiei, bunurilor si serviciilor, care va stimula o dezvoltare economica durabila; crearea de noi locuri de munca. Amenajarea zonei studiate, va avea in impact deosebit de favorabil intrucat se vor realiza urmatoarele deziderate: realizarea unui confort sporit pentru pietoni; sporirea siguranţei circulaţiei; reducerea semnificativa a poluării mediului prin reducerea noxelor si a zgomotului; amenajarea ornamentala a zonei cu spatii verzi care va conduce pe langa aspecte de ordin estetic, la aspecte benefice pentru mediu.