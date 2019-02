Primăria Alunu cu conturile blocate de Complexul Energetic Oltenia

O primărie a fost executată silit, după ce a pierdut un proces împotriva Complexului Energetic Oltenia. Este vorba despre Primăria Alunu, din judeţul Vâlcea, care trebuie să restituie Complexului Energetic (CE) Oltenia 2,7 milioane lei, din taxa de excavare percepută de fosta administraţie. Între timp, 27 de oameni încă aşteaptă ca cei care se fac vinovaţi de alunecările de teren din 2017 să plătească şi ei să fie despăgubiţi.

La Alunu funcţionează o exploatare minieră din 1978, ce a aparţinut, până în 2015, Complexului Energetic Oltenia. Cu mai bine de un an înainte ca exploatarea să fie preluată de CET Govora, primăria a votat o hotărâre de Consiliul Local prin care a instituit o taxă de excavare prin care se autoriza exploatarea pe noile suprafeţe. 3,9 milioane de lei au intrat astfel în conturile Primăriei Alunu, dar CE Oltenia a acţionat administraţia locală în instanţă şi a solicitat restituirea sumei. Pe fond, instanţele de judecată au dat câştig de cauză administraţiei locale, dar Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a considerat că este vorba despre o dublă impozitare şi a decis restituirea banilor către CE Oltenia. Acum, Primăria Alunu are conturile blocate, de două luni, fiindcă cei de la Complexul Energetic vor toţi banii înapoi şi nu eşalonat, cum se negociase iniţial, motiv pentru care a executat-o silit pentru 2,7 milioane de lei, cât mai avea administraţia de plătit. CE Oltenia a solicitat restituirea întregii sume restante integral, sub pretextul că are nevoie de bani pentru cumpărarea certificatelor restante de CO2.

Citeste mai mult: adev.ro/pmve4x