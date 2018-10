Baroane cu mustata, cu picioarele scaldate in Olt – parca esti un soarece, scos din apa fiarta, de coada 

Parca in hainele tale a intrat alt om si parca celalalt a plecat in pielea goala, pe undeva, prin ceruri ori iad. Botul nu-ti mai e asa gros, falcile ti-s mai putin dolofane si ai inceput, Doamne!, sa si surazi cu buzele alea groase, sterse de unsoare. Ceafa ti s-a mai tras, gusa s-a mai moderat, burta cauta un relief mai aproape de spinare. Nici partile de dindarat nu mai sunt atat de expresiv dominante, dedesuptul croielii scurte. Cred ca nu mai iei dimineata patru cafele cu lapte, o halca de sunca si opt prajituri, cu care ti-ai pus din nou in functiune intestinul gros, anemiat de rabdari prajite. Te umplusesi bine, pana la ragaiala. Ti-aduci aminte ce sfrijit erai pe cand erai sarac si revolutionar si cum ne palmuia cautatura ta atatata dupa ce te-ai procopsit. Indopat cu bunurile mele, nu-ti mai dam de nas si ti s-a parut ca eram pus pe lume ca sa slujesc madularele tale, burtii, gusii, sacului si dasagilor tai: asta era rostul meu, a trebuit sa-l aflu de la tine, flamandule, bobosatule. Mi-ai murdarit apa din care ai baut si cu care te-ai spalat. Picioarele tale se scaldau in Olt, si mirosea pana la Calafat, nobila spurcaciune! I-auzi! Vrea sa-mi fie stapan si sa slugaresc la matele lui, eu care nu m-am bagat randas nici la boierul meu. Vrea trei parti si din vazduhul meu, ca sa rasufle in racoarea mea numai el. Lasa-ma sa-mi aleg stapanul care-l vreau eu, daca trebuie sa ma robesc, nu sa ma ia la jug si bici, infascat de ceafa, cine pofteste. Incepi sa tremuri acum, cazatura. Asa s-a intamplat cu toti cati au umblat sa-mi fure binele ce mi l-a dat Dumnezeu. Te-ai cam subtiat si invinetit. Obrazul ti-a intrat in gura, gulerul ti-a cazut pe gat ca un cerc de putina uscata. Daca te mai usuci nitel, o sa-ti adune doagele de pe jos. Ce floaca plouata-n capul tau! Ce mustata pleostita! Ce ochi flescaiti! Parca esti un soarece, scos din apa, fiarta, de coada, Baroane… Tudor Arghezi Pamflet publicat in Informatia zilei, 30 septembrie 1943, face parte din volumul Pamflete, Editura Minerva, 1979.