IN ATENTIA SOMERILOR: Sute de locuri de muncă vacante in judetul Valcea! 

Locuri de muncă vacante

saptamana 03.10.2018 -09.10.2018*

1. ADEXIM DISTRIBUTIE S.R.L. COD FISCAL: 32367120 ADRESA: STR.CIOCANESTILOR,NR.22 TELEFON: 0753772809 1 Lucrator comercial Valabilitate:03.11.2018..

2. ADER S.R.L. COD FISCAL: 1473899 ADRESA: RAURENI,NR.24 TELEFON: 0722268265 E-mail: ADER@ADER.RO 13 Lacatus mecanic Se ofera bonuri de masa Valabilitate:03.11.2018

3. A.J.O.F.M. VALCEA COD FISCAL:11342394 ADRESA: STR.DACIA,NR.8,BL.TRANSCOZIA,ET.2-3 TELEFON:0250735608 3 Expert implementare proiect INTESPO Durata incadrarii – perioada determinata Detalii suplimentare pe site:www.valcea.anofm.ro

4. ALBARESOR S.A. COD FISCAL: 12762825 ADRESA: SRT.RAURENI,NR.288 TELEFON:0350805008 15 5 Muncitor necalificat Muncitor calificat Valabilitate oferta:30.10.2018..

5. ALPHA HOTELS –HOTEL PARANG OLANESTI COD FISCAL:14244277 TELEFON: 0728002788 1 2 3 Bucatar Camerista Muncitor bucatarie Durata incadrarii pe perioada determinata Valabilitate:19.10.2018…

6. ALSON COM TRADING S.R.L. COD FISCAL:2989082 ADRESA: OTOPENI, STR. MARAMURES, NR.75, JUD. ILFOV TEL/FAX: 0730033518/0250731495 E-mail: hr@alson.ro 4 2 Tamplar univesal Muncitor necalificat Locurile de munca se afla la Bujoreni. Se ofera tichete de masa si transport gratuit. Valabilitate: 27.10.2018..

7. ANGEL TOY LAND S.R.L. COD FISCAL:37857955 ADRESA: VALCEA, SAT VLADESTI, NR. 69 TEL: 0767556150 1 Tamplar Valabilitate: 24.10.2018

8. ANNABELLA FABRICA DE CONSERVE RÂURENI S.R.L. COD FISCAL: 14075542 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.STOLNICENI, NR.49 TEL./FAX: 0250/733308 7 5 Muncitor necalificat Preparator conserve Valabilitate: 07.11.2018

9. ANNABELLA S.R.L. COD FISCAL: 6532457 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.52 TEL.: 0757100039 5 8 Casier Vânzător Locurile de muncă vacante se află la Rm.Vâlcea. Valabilitate: 07.11.2018

10. ANTARES MOTORS SRL COD FISCAL: 1467161 ADRESA DE CONTACT:: RM. VALCEA,STR.DACIA,NR.10 TEL: 0741741201 E-mail:resurse.umane@antares-group.ro 1 1 Femeie serviciu Valabilitate: 21.10.2018.. Mecanic auto Valabilitate:25.10.2018

11. ANTARES TRANSPORT S.A. COD FISCAL:1472990 ADRESA: STR.DACIA,NR.10 TELEFON: 0741741201 E-mail: resurse.umane@antares-group.ro 1 Spalator vase Valabilitate: 30.10.2018

12. ANTONEMAR SERV S.R.L. COD FISCAL: 30662344 ADRESA: RM.VALCEA,STR.CALEA LU TRAIAN TELEFON: 0758600749 1 Lucrator comercial Locul de munca se afla la Babeni Valabilitate: 26.10.2018

13. ASIRAL FOOD S.R.L. COD FISCAL: 37351906 ADRESA: OCNELE MARI,STR.AL.I..CUZA,NR.66 2 Patiser / cofetar Valabilitate: 19.10.2018

14. ASOCIATIA DE PROP.ANSAMBLUL REZIDENTIAL COD FISCAL:35600679 ADRESA: STR.ALEEA MUZICII,NR.3-4,DEMISOL TELEFON: 0749067203 E-mail:tapudaniel@yahoo.com 1 Femeie de serviciu Valabilitate:25.10.2018

15. AS TRANS S.R.L. COD FISCAL: 1481930 ADRESA SEDIU: RM. VALCEA, STR. RAURENI 20 ADRESA DE CONTACT: SAT RACOVITA, COM. BUDESTI TEL/FAX: 0250738490 / 0250730234 5 10 10 5 5 10 Muncitor necalificat Fierar betonist Zidar Mecanic auto Sofer autocamion Dulgher Locurile de munca sunt pe perioada determ. Valabilitate: 21.10.2018

16. AV-FM INSURANCE S.R.L. COD FISCAL: 35897180 ADRESA: STR.V.POPESCU,NR.6,BL.P 4,AP.5 TELEFON: 0745281499 3 Agent de asigurare Valabilitate:03.11.2018

17. BADCONF STYLE S.R.L. COD FISCAL: 31883386 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.147 TELEFON: 0748539183 4 Croitor Valabilitate: 03.11.2018

18. BARRECO LARY S.R.L. COD FISCAL: 7688072 ADRESA: BĂILE OLĂNEŞTI, STR.LIBERTĂŢII, NR.36 TEL.: 0250/775352, 0740154393 E-mail: barecolary@yahoo.com 1 1 2 2 2 1 1 1 Medic balneolog/reumatolog Asistenţi BFT Bucătar Ospătar Camerista Lucrator in bucatarie Muncitor necalificat Ingrijitor spatii hoteliere Valabilitate:30.10.2018….

19. BATOAIA S.R.L. COD FISCAL:15170046 ADRESA: POPESTI,SAT.URSI TELEFON: 0766321998 E-mail: utamonica69@yahoo.com 3 3 3 3 3 Dulgher Fierar betonist Zidar,rosar,tencuitor Finisor ( montator placaje int.si exterioare) Muncitor necalificat in constructii Valabilitate:04.11.2018

20. BICA S.R.L. COD FISCAL: 6428635 ADRESA: ORLESTI, VALCEA ADRESA DE CONTACT: STR. UZINEI, NR.3, RM. VL TEL/FAX: 0350428408 / 0350428409 2 2 5 4 10 4 2 3 4 4 4 4 4 Receptioner Ajutor ospatar Sofer autocamion Mecanic utilaj Muncitor necalificat Masinist la masini pentru terasamente Inginer c-tii civile Dulgher Fierar betonist Mecanic auto Zidar rosar-tencuitor Sudor Lacatus mecanic Locurile de munca se afla la Rm. Valcea Valabilitate: 30.10.2018…

21. BIN REZIDENT S.R.L. COD FISCAL; 37133596 ADRESA: LOC. LUNGESTI TELEFON: 0766946257 1 1 2 2 Fierar Dulgher Zidar Muncitor necalificat Valabilitate oferta: 31.10.2018

22. BOROMIR IND S.R.L. COD FISCAL: 6334476 TELEFON:0250734428 E-mail: resurse.umane@boromir.ro 2 18 14 1 4 2 1 1 Fochist (min 2 ani vechime,aut. Fochist cazane de abur si apa fierbinte cls A ,gr I) Operator la fabricarea produselor fainoase –vechime in domeniu min. 1 an Muncitor necalificat Inginer industria alimentara-studii de specialitate- vechime in domeniu min.2 ani Vanzatoare-vechime in domeniu min.2 ani Manipulant Grafician-studii superioare- vechime in domeniu min.2 ani Valabilitate17.10.2018 Sofer autocamion – masina de mare tonaj (min 2 ani vechime) Valabilitate: 24.10.2018

23. BRUXELLES S.R.L. COD FISCAL: 2618483 ADRESA: STR.FERDINAND,NR.26 A TELEFON: 0770813212 1 Administrator –studii superioare Valabilitate: 25.10.2018

24. CALDO PRIVAT SECURITY SRL ADRESA:STR. VULTURILOR, NR 98A, ET6, SECT 3, BUCURESTI TEL/FAX:0213220211 / 0766051733 / 0731109152 E-mail: resurseumane@caldoprivatsecurity.ro 7 Agent securitate-vechime in domeniu 1 an ( pot fi si fara atestat deoarece firma organizeaza curs de agent de securitate) Studii 10 clase Valabilitate: 31.10.2018

25. CAMINUL PENTRU PERSOANE VARSTNICE RM. VALCEA COD FISCAL: 37043353 ADRESA: STR. OSTROVENI, NR.97 TELEFON: 0350412053 E-mail: camindebatrani@primariavl.ro 1 Medic primar –minim 10 ani vechime in specialitatea studiilor si minim 5 ani vechime in asistenta sociala Concursul se va desfasura la sediul Caminului Pentru Persoane Varstnice Rm.Valcea,str.ostroveni,nr.97,in ziua de 19.10.2018,ora 9.00. Detalii suplimentare se ofera la sediul institutiei ,Comp.Contabilitate Persoana de contact Valentina Letu- 0350412053

26. CATALIN SI ANDREEA TRANSPORT COD FISCAL: 36666914 ADRESA: SAT.CERNA,COM.VAIDEENI TELEFON: 0752598891 1 Sofer-vechime in domeniu 1-3 ani-card tahograf Valabilitate:28.10.2018

27. CARREFOUR ROMANIA S.A. COD FISCAL: 11588780 ADRESA: STR. FERDINAND, NR.38 TELEFON: 0374708700 E-mail: maria_giuga@carrefour.com 1 1 1 Lucrator comercial Operator scanare Lucrator universal Se ofera tichete de masa,ajutor de transport,asigurare medicala privata,cupoane valorice de Paste si Craciun,prima de vacanta Valabilitate oferta : 26.10.2018

28. CENTRUL SOCIAL DE ZI PENTRU BATRANI ADRESA: CALIMANESTI,STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.483 E-mail: centrusocialcalimanesti@yahoo.com 1 1 Psiholog-studii de specialitate Asistent social-studii de specialitate Valabilitate:17.10.2018

29. CET GOVORA S.A. COD FISCAL: 10102377 ADRESA; STR.INDUSTRIILOR,NR.1 TELEFON; 0250733601 INT.243 1 Sudor- studii in domeniul tehnic, nivel mediu sau superior sau absolvent de curs de calificare in meseria de sudor-vechime in domeniu minim 1 an Concurs in data de 10.10.2018,dosarul se depune la registratura societatii pana la data de 03.10.2018,ora 15.00

30. CIEH SODA ROMANIA COD FISCAL: 1467188 ADRESA: STR.UZINEI,NR.2 TELEFON: 07466179634 E-mail: Victoria.Florescu@ciechgroup.com 1 3 2 5 2 1 1 1 1 3 5 1 Electrician exploatare,intretinere,reparatii,montaj-vechime in domeniu 3 ani-calificare electrician joasa si medie tensiune Lacatus mecanic – vechime in dom. 1 an Inginer chimist-vechime in domeniu 1 an Stivuitorist-vechime in domeniu 1 an Sef manevra/sef tren/manevrant-vechime in domeniu 1 an-autorizatie AFER Sudor –vechime 1 an Pazitor bariera – vechime in domeniu 1 an-autorizatie AFER Inginer logistica- vechime in domeniu 1 an Inginer energetic – vechime in domeniu 1 an Operator chimist Electromecanic Inginer mediu- stagiar-studii superioare Valabilitate: 31.10.2018

31. CIMPRA .R.L. COD FISCAL: 5834457 ADRESA: BALCESTI,STR.CALEA CRAIOVEI,NR.42 TELEFON: 0744595125 4 Operator mase plastice Valabilitate: 11.10.2018

32. C.N.A.I.R.S.A—D.R.D.P. CRAIOVA –SDN RM.VALCEA ADRESA:STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.15 TELEFON:0250/739641 E-mail: office@valcea.drdpcv.ro 1 1 1 Sofer Valabilitate: 10.10.2018 Muncitor calificat mecanizare Valabilitate: 08.10.2018 Sef district- vechime in domeniu 2 ani Valabilitate: 17.10.2018

33. COOBICA S.R.L. COD FISCAL: 37682900 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.60,BL.S 31,SC.D,AP.3 TELEFON: 0746886229 1 Cofetar Locul de munca se afla la Sibiu Valabilitate: 24.10.2018…

34. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI COD FISCAL:2540937 ADRESA: STR. GENERAL PRAPORGESCU, NR 19, RM. VALCEA TEL/FAX: 0350410564 E-mail: lahovarial@yahoo.com 1 Contabil sef (3 ani vechime, studii sup ec.) Valabilitate: 17.10.2018

35. CONERO DOWNSTREAM S.R.L. COD FISCAL: 38219203 ADRESA: STR.GENERAL MAGHERU,NR.16,BL.H,SC.A,AP.9 TELEFON:0756025520 2 1 2 Lucrator comercial Bucatar Spalator vehicule Valabilitate: 02.11.2018

36. CONPHYS SRL COD FISCAL: 1471510 ADRESA: RM VALCEA,STR SRANDULUI, NR 52 TEL/FAX: 0250733323/0250731522 E-mail: conphys@conphys.ro 3 4 Masinist la masini de ambalat Tipograf flexograf Se ofera tichete de masa ,prima de concediu,transport gratuit pe raza municipiului Rm.Valcea,prime de performanta,sprijin financiar in cazul relocarii Valabilitate:14.10.2018…

37. CONTINENTE S.R.L. COD FISCAL: 6596116 ADRESA: STR.MORILOR,NR.32 TELEFON: 0736376959 1 2 2 1 Bucatar-vechime in domeniu 2 ani Ajutor bucatar Lucrator bucatarie (spalator vase) Ingrijitori cladiri Valabilitate:19.10.2018

38. CONSTRUCT PROIECT S.R.L. COD FISCAL: 15493659 ADRESA: STR.G.STOIANOVICI,NR.7 TELEFON: 0350405524/0723617475 E-mail: constructproiect.vl@gmail.com 3 4 2 1 1 1 2 2 Finisor Muncitor necalificat Dulgher Sudor Maistru constructii Mecanic utilaj Faiantar Operator extruder ( productie folie ) Valabilitate: 03.11.2018..

39. CREDIUS IFN S.A. COD FISCAL: 31534882 ADRESA: BUCURESTI E-mail: hr@credius.ro 2 Agent vanzari-studii medii Promoveaza,vinde produse creditare alae companiei si ofera consultanta clientilor; Dezvolta portofoliul de clienti ai companiei in atragerea de noi clienti. Valabilitate: 02.11.2018

40. CURIERUL DE VALCEA S.R.L. COD FISCAL:15380650 ADRESA: STR.CAROL I,NR.19 TELEFON: 0756120383 E-mail:gabrielteodorescu@curierul.ro 10 Incarcator-descarcator Se ofera tichete de masa Valabilitate: 08.11.2018…

41. DAB CARGO S.R.L. COD FISCAL:19753530 ADRESA: STR.TIMIS,NR.2 TELEFON: 0786912160 3 Sofer Valabilitate: 04.10.2018

42. DAMILA S.R.L. COD FISCAL: 2552702 ADRESA: COM.MACIUCA,SAT BOTORANI TELEFON: 0250702017; 0250702981 2 2 1 1 1 Operator masini unelte Manipulant sectie productie Mecanic hidraulic Sofer mixt Manipulant marfuri Valabilitate: 02.11.2018

43. DARVARI MECHANICAL ENGINEERING SRL COD FISCAL:29814724 ADRESA:RM. VALCEA, STR. INTR. CONSTRUCTORILOR, NR.16 TEL/FAX:0250730313;0728320889 E-mail:resurseumane@darvari.industries 1 Inspector resurse umane Valabilitate: 13.10.2018

44. DELGUARD S.R.L. COD FISCAL:22551191 ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.102 TELEFON: 0250730337 E-mail: delguard.paza@yahoo.com;office@gelguard.ro 2 40 10 Dispecer centru de alarma Agent de securitate Agent de interventie paza si ordine Valabilitate: 05.11.2018

45. DENSYNA TRANSPORT S.R.L. COD FISCAL: 28482740 ADRESA: STR.NICHITA STANESCU,NR.2,BL.A36/2.SC.B,AP.12 TELEFON: 0752335944 1 Dispecer transport marfa Valabilitate:04.11.2018

46. DESLEECLAMA SOLUTIONS S.R.L. COD FISCAL: 28244668 ADRESA: BUDESTI,SAT RACOVITA,STR.WDP,NR.1 TELEFON: 0374639067 1 2 2 30 5 Inspector salarii –vechime in domeniu 2 ani Mecanic intretinere si reparatii- calificare-vechime in domeniu 2 ani Stivuitorist-autorizatie-vechime in dom 2 ani Confectioner-asamblor articole din textile-proba de lucru Muncitor necalificat in industria confectiilor Contravaloare transport-tichete 15 lei / zi Valabilitate: 30.10.2018..

47. DEZMEMBRARI VALCEA.S.R.L. COD FISCAL: 33859627 ADRESA: CALEA BUCURESTI,NR.247 TELEFON: 0743359791 E-mail: VASILOIU_NCL@YAHOO.COM 1 Mecanic auto Se ofera prime de Paste Si Craciun Valabilitate:03.11.2018

48. DILDAN CONSTRUCT OLAST S.R.L. COD FISCAL: 37275205 ADRESA:MIHAESTI, SAT BARSESTI ,NR.28 TELEFON: 0752510643 1 Muncitor necalificat Valabilitate: 02.11.2018

49. DYANDRESS FASHION S.R.L. COD FISCAL: 34236651 ADRESA: STR. I.L. CARAGIALE,NR.1,BL.A41/1,SC.A,AP.11 TELEFON: 0727844294 2 1 Ambalator manual Agent servicii client vanzari online-call center Se ofera bonuri de masa Valabilitate: 01.11.2018

50. DONORA BLUE S.R.L. COD FISCAL: 35165303 ADRESA: STR.RAURENI,NR.27 TELEFON: 0745257093, 0744774874 1 Sofer autocamion Valabilitate:13.10.2018

51. D.P.G.M. SECURITY COD FISCAL: 35450032 ADRESA: STR. GIB MIHAESCU, NR.14, CAM.5, RM. VL. 2 Agent paza Valabilitate: 24.10.2018

52. DREAM TAXI S.R.L. COD FISCAL: 17937308 ADRESA: B-DUL TINERETULUI,NR.1 B,CASA TINETETULUI,ET.8,CAM.305 TELEFON: 0723194544 2 1 1 Curier auto Dispecer taxi Operator preluare comenzi cumparaturi la domiciliu Valabilitate:05.11.2018..

53. ELECTROGRUPAPARATAJ S.A COD FISCAL: 15933580 ADRESA: COM BUDESTI,SAT.RACOVITA TELEFON: 0721277725 3 3 2 Lacatus mecanic Sudor Electrician Valabilitate: 11.10.2018

54. EMTRANS SRL COD FISCAL: 5345825 ADRESA: RM. VALCEA TEL/FAX: 0728717521/0786459515 E-mail: emtrans94@gmail.com 1 Conducator auto masini de mare tonaj (TIR) Min 3 ani vechime, atestat prof valabil, cartela tahograf, recomandare de la ultimul loc de munca, cazier auto) Se ofera diurna Valabilitate: 12.10.2018

55. ETA S.A COD FISCAL: 10524177 ADRESA: STR.DEPOZITELOR,NR.5 TELEFON: 0350412490 1 3 Femeie de serviciu-vechime in domeniu Sofer autobuz-permis cat.D Se ofera tichete de masa Valabilitate:11.10.2018

56. EUCLID DECO SRL COD FISCAL: 37548348 ADRESA: STR. CPT. NEGOESCU, NR.28, RM. VALCEA TEL: 0751317939 1 Sofer (categoria C+atestat ;C+E+ atestat) Valabilitate: 21.10.2018

57. FAURECIA ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 15599111 ADRESA SEDIU: LOC. TĂLMACIU, DN7, KM 256+836, JUD. SIBIU ADRESA PUNCT DE LUCRU: LOC. BUDEŞTI, JUD.VÂLCEA TEL.: 0737977106 E-mail: resurseumanevl@faurecia.com 94 59 2 1 Muncitori necalificaţi în industria confecţiilor (studii medii) Operatori confecţioneri industriali îmbrăcăminte din ţesături, tricotaje, materiale (studii medii) Maiştri în industria textilă, pielărie Mecanic intretinere si reparatii masini de cusut industriale Valabilitate oferta:05.11.2018

58. FCR FLORI IRIS S.R.L.-D COD FISCAL: 38723641 ADRESA: STR.MIHAI VITEAZU,NR.34 TELEFON: 0740961382 1 1 Contabil-studii superioare Vanzator-studii medii Valabilitate:01.11.2018

59. FLAMICOM IMPEX S.R.L. SUCURSALA RM.VÂLCEA COD FISCAL: 3547836 ADRESA : RM.VÂLCEA, STR.BARAJULUI, NR.10 TEL.: 0248250243 E-mail: narcisa@flamicom.ro 1 1 1 1 Electrician (studii medii) Sef atelier (studii sup) Consilier clienti at. mec (studii sup) Consilier comercial Valabilitate oferta: 19.10.2018

60. FOREXIM S.A. COD FISCAL: 8178691 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.AL.BRADULUI, NR.4 TEL.: 0747286625;0742815853 E-mail: forexym_construct@yahoo.com 5 1 5 2 Muncitor necalificat Sudor Zidar Tinichigiu Valabilitate: 30.10.2018…

61. GENIUS CLEAN S.R.L. COD FISCAL: 37937991 ADRESA: STR.AURELIAN SACERDOTEANU,NR.26 TELEFON: 0742417231 1 Femeie de serviciu Valabilitate: 01.11.2018

62. GIROMARIS CONS COD FISCAL: 29020588 ADRESA: HOREZU,UNIRII,NR.5 TELEFON: 0747545873 1 Muncitor necalificat Valabilitate: 19.10.2018

63. GROUPAMA ASIGURARI AGENTIA RM.VALCEA COD FISCAL:6291812 TELEFON: 0755190509 claudia.marin@groupama.ro 20 Agent asigurare- studii medii / superioare Se asigura inscrierea la cursul de calificare Valabilitate: 06.11.2018..

65. INDONI FER S.R.L. COD FISCAL:29126938 ADRESA: DRAGASANI,STR.DOCTOR BAGDAZAR,NR.27.A TELEFON: 0767252542 E-mail:belvederecompany@yahoo.ro 1 1 1 3 2 3 2 Inginer constructii metalice-vechime in domeniu 5 ani Maistru constructii metalice-vechime in domeniu 5 ani\ Sudori MIG/MAG/TIG-vechime in domeniu min.2-3 ani Sudori in ARC electric-vechime in domeniu min.1 an Vopsitor industrial Airless-vechime in domeniu min.1 an Lacatus confectii metalice-vechime in domeniu min.1 an Muncitor necalificat-vechime in domeniu min. 1 an Se ofera transport la locul de munca Plata ore suplimentare Bonusuri productivitate Prime performante Valabilitate:24.10.2018…

66. IOAN SI IOANA S.R.L. COD FISCAL: 3240229 ADRESA: STR.LUCEAFARULUI TELEFON: 0744775042 Vanzator Valabilitate: 01.11.2018

67. IT LIVE S.R.L. COD FISCAL: 33537206 ADRESA:STR.GIB MIHAESCU,NR.14 TELEFON: 0746159277 E-mail: office@itlive.ro 1 2 Lucrator comercial Tehnician echipamente de calcul si retele Se ofera bonusuri Valabilitate: 27.10.2018

68. ITON RODSAN TERMO COD FISCAL: 34799256 ADRESA: STR.REGINA MARIA,NR.22 TELEFON: 0744394971/0350421861 5 5 Operator calculator Instalator Valabilitate: 03.11.2018

69. IQBOX S.R.L. COD FISCAL: 17141560 ADRESA CONTACT: RM VALCEA, STR. FERDINAND38A, CENTRUL COM SHOPPING CITY- UNIT. NR. P285 TEL/FAX:0213134436 E-mail:loredana.florea@iqbox.ro 1 Agent vanzari Valabilitate: 30.10.2018..

70. KIMAVILL S.R.L. COD FISCAL: 17012484 ADRESA: STR.DEPOZITELOR,NR.28 TELEFON: 0773966923 E-mail:reciplastexecutive@gmail.com 10 Operator mase plastice Valabilitate: 19.10.2018…

71. LENORY S.R.L COD FISCAL: 7833288 ADRESA: VOINEASA,STR.VOINESITA,NR.46 TELEFON:0740792412,0743469317 3 1 2 2 1 Muncitor necalificat Tractorist Drujbist Tafist Fasonator Se ofera transport,sporuri si tichete Valabilitate:04.11.2018…

72. LIMAX COM S.R.L. COD FISCAL: 14422285 ADRESA: BUJORENI,NR.130 TELEFON: 0723644116 3 2 5 3 2 10 Zidar Faiantar Finisor Dulgher Alpinist utilitar Muncitor necalificat Se ofera transport,tichete de masa,diurna Valabilitate: 10.10.2018

73. LIFE LOCK SECURITY NETWORK COD FISCAL: 30528327 ADRESA: PLOIESTI- PRAHOVA TELEFON: 0742101830 3 Agent de securitate ( monitorizare) Locurile de munca se afla la Babeni / Valcea Valabilitate: 12.10.2018

74. LIVTEC INDUSTRY S.R.L. COD FISCAL: 36413423 ADRESA: VLADESTI.PRIPORU;TEL:0745090476 3 1 Electrician Tehnician sisteme de securitate Valabilitate: 05.11.2018…..

75. LUXORCOMP S.R.L. COD FISCAL:5189769 ADRESA: DAESTI, NR.197 A TELEFON: 0723161968 E-mail: office@luxorcomp.ro 5 1 1 Sofer autocamion (atestat marfa, card tehnograf, permis conducere B,C,E) Dispecer auto-experienta –cunoasterea unei limbi straine ( italiana,engleza) Manager marketing-studii superioare de specialitate – cunoasterea unei limbi straine ( italiana,engleza) Valabilitate: 04.11.2018..

76. MATINEU S.R.L. COD FISCAL; 10113562 ADRESA: STIRBEI VODA,NR.12 TELEFON: 0744604757 2 2 2 Patiser Muncitor necalificat Vanzator Valabilitate oferta: 30.10.2018…

77. MDM BUSINESS S.R.L. COD FISCAL: 34625780 ADRESA: STR.TIMIS,NR,.51 TELEFON: 0735555608 3 2 Curier pedestru Curier auto Se ofera bonuri de masa Valabilitate: 03.11.2018

78. METAL TECHINIKS S.R.L. COD FISCAL: 1478543 ADRESA: STR.DFEPOZITELOR,NR.18 TELEFON: 0250737723- 0250745734 E-mail: office@metaltechniks.ro 2 2 2 2 1 1 1 Lacatus constructii metalice sudate Operator pe masini cu CNC-debitare laser Operator pe masini cu CNC-indoire tabla Sudor electric (procedee TIG, MIG-MAG) Inginer sudor Mecanic masini si utilaje Strungar universal Valabilitate:19.10.2018…

79. MINITRANS S.R.L. COD FISCAL: 3290960 ADRESA: BUDESTI,,SAT.BARSESTI TELEFON: 0744192258/0723680392 3 3 1 Dulgher Zugrav,vopsitor Sudor Valabilitate:27.10.2018

80. NADY-TASE S.R.L.-D COD FISCAL:34676342 ADRESA: PIETRARI,SAT PIETRARII DE SUS,NR.219 TELEFON: 0773761202 E-mail: mariadicu94@yahoo.com 10 5 5 Muncitor necalificat Zidar Fierar betonist Valabilitate: 01.11.2018…

81. NICULESCU S.R.L. COD FISCAL: 15794686 ADRESA: COM.STOENEŞTI, SAT BUDUREŞTI, JUD.VÂLCEA. TEL.: 0763639850 2 2 Ţesători manuali Confecţioneri croitorie Valabilitate: 05.10.2018….

82. NORDIC IMPEX S.R.L. COD FISCAL: 9868533 ADRESA: STR. IANCU POP, NR.2-4, RM. VALCEA TELEFON:0250/745192 ;0250/737386 E-mail: office@nordicsrl.ro 1 1 1 1 Inginer ind. alimentara Conducator auto (categ B / B+C) Ambalator manual Operator calculator Valabilitate:15.10.2018

83. OLANESTI RIVIERA S.A COD FISCAL: 14335928 ADRESA; STR. BAILOR,NR.10,BAILE OLANESTI TELEFON: 0250/775047, 0250/775405 E-mail: office@hotelolanesti.ro 4 4 8 8 1 1 1 Ajutor ospatar Bucatar Ospatar Camerista Ingrijitor spatii hoteliere Electrician Instalator Valabilitate: 04.11.2018…

84. OLTCHIM S.A COD FISCAL: 1475261 ADRESA: STR.UZINEI, NR.1 TELEFON; 0250701200 E-mail: dan.pirnea@oltchim.com 1 1 1 Sef tura (maistru chimist/subinginer chimist/inginer chimist)-vechime in domeniu 2 ani Maistru mecanic auto- calificare maistru mecanic Compresorist- vechime in domeniu 1 an Valabilitate: 12.10.2018

85. O.T.E. LOGISTIC S.R.L. COD FISCAL: 33439613 ADRESA: STR.COLONEL BADESCU,NR.5 TELEFON: 0773369982 E-MAIL: otelogistic2014@yahoo.com 20 Conducator auto masina de mare tonaj Valabilitate: 10.10.2018

86. PADOS SERV S.R.L COD FISCAL: 35969332 ADRESA: STR.RAURENI,NR.27 TELEFON: 0745611170 2 Mecanic auto Valabilitate: 03.11.2018..

87. PATISERIA ELONA&H S.R.L. COD FISCAL: 38713605 ADRESA: DRAGASANI,STR.T.V.,NR.373,PARTER,BL.T5 TELEFON: 0765818955 2 Patiser Valabilitate:03.11.2018..

88. PCI TRADING S.R.L. COD FISCAL: 32373067 ADRESA: STR.UZINEI,NR.67 TELEFON: 0758107950 1 1 10 Mecanic utilaje-calificare-experienta in domeniul chimie (prelucrare mase plastice) Electrician-automatist (intretinere,reparatii si automatizari)-studii superioare sau 12 clase -calificare in domeniu –diploma de electrician sau electromecanic Sortator profile pvc pt.reciclare Valabilitate:19.10.2018…

89. PENSIUNEA HANS SRL COD FISCAL: 13185830 ADRESA:SAT ALDESTI, NR.1, COM. GOLESTI TEL: 0745621942 1 1 1 Bucatar Ospatar Femeie de serviciu Valabilitate:30.10.2018..

90. PETROCON S.R.L. COD FISCAL: 6428244 ADRESA: STR.GRADINILOR,NR.6 TELEFON: 0720674466 3 2 4 4 4 10 Electrician– vechime in domeniu 1 an Instalator sanitar-vechime in domeniu 1 an Zidar- vechime in domeniu 1 an Faiantar– vechime in domeniu 1 an Zugrav- vechime in domeniu 1 an Muncitor necalificat Se ofera diurna Valabilitate: 04.11.2018…

91. PIETE PREST S.A COD FISCAL: 27289734 ADRESA: STR.E.AVRAMESCU,NR.3 TELEFON: 0350404859, 0250732708 1 Electrician (vechime min 5 ani) Valabilitate: 15.10.2018

92. PIMECIM IMPEX S.R.L. COD FISCAL:16956913 ADRESA: DRAGASANI TELEFON: 0760855500 / 0723228281 2 Muncitor spatii verzi Valabilitate: 30.09.2018

93. PLAS-TURO S.R.L. COD FISCAL: 9620618 ADRESA: STR. DEPOZITELOR,NR.5 TEL/FAX: 0250734975/0762247121 E-mail: plasturo@plasturo.ro 1 1 1 Sofer camioneta( categ B – 3,5 tone) Transport intern in tara-vechime in domeniu minim 5 ani Manipulant marfa Director economic-vechime in domeniu minim 5 ani-experienta consolidata in domeniul financiar- contabil Se ofera tichete de masa ,decontare transport Valabilitate:02.11.2018

94. PRIMARIA ROSIILE TEL/FAX:0250867735/0250867612 E-mail: rosiile@vl.e-adm.ro; www.primariarosiile.ro 1 1 Sef serviciu –Serviciul public de adm. cu apa si canalizare( studii liceale, permis categ B) Muncitor calificat I – masinist la masini cale mecanizare usoara si grea (calificare in domeniu, permis categ C) Concurs in data de 10.10.2018

95. PREMIER RESTAURANTS ROMÂNIA S.R.L. COD FISCAL: 6205722 ADRESA DE CONTACT: RM.VÂLCEA, STR.REGINA MARIA, NR.2, BL.I, PARTER E-mail: store@ro.mcd.com 7 Lucrător comercial Se ofera tichete de masa Valabilitate oferta:26.10.2018

96. PRO SOLUTIONS AGENCY S.R.L. COD FISCAL: 30281099 ADRESA: STR.HENRI COANDA , NR.19 TELEFON: 0764569467 E-mail: D2D@telekom.ro 3 Vanzator ambulant de produse nealimentare Valabilitate:03.11.2018….

97. RALUNIC S.R.L. COD FISCAL: 10690846 ADRESA: STR.DRUMUL GARII,NR.143 E-mail: ralunic_srl@yahoo.com 5 5 5 5 2 1 5 Dulgher-vechime in domeniu 1 an Finisor-zidar-vechime in domeniu 1 an Instalator- vechime in domeniu 1 an Zidar,rosar,tencuitor- vechime in domeniu 1 an Montator tamplarie pvc-vechime in domeniu 1 an Sofer Muncitor necalificat Valabilitate: 19.10.2018

98. REIMAR CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 14341245 ADRESA: COM.MIHĂEŞTI, SAT NEGRENI, NR.177, JUD.VÂLCEA. TEL./FAX: 0250/738888 E-mail: reimarconstruct@yahoo.com 2 2 1 1 1 3 Şofer maşină de mare tonaj (min. 3 ani vechime, calificare) Operator calculator Inginer c-tii Deservent utilaj(min. 3 ani vechime, calific) Devizer(calificare) Muncitori necalificaţi în construcţii Se ofera bonuri de masa Valabilitate:25.10.2018

99. SABADOX S.R.L. COD FISCAL: 9373925 ADRESA:STR.OLTULUI,NR.2 TELEFON: 0745255241/0740222952 1 Lucrator comercial- vechime in domeniu min.1 an Valabilitate: 25.10.2018

100. SAGAL CONSTRUCT S.R.L. COD FISCAL: 28052077 ADRESA: B-DUL TINERETULUI,NR.13 TELEFON: 0764442645 5 5 3 10 Fierar betonist Dulgher Zidar Muncitor necalificat Decontare transport Valabilitate oferta: 20.10.2018…

101. SANCTUM PS SRL-D COD FISCAL: 37291901 ADRESA: STR.REGINA MARIA,NR.7,BL.C 1,ET.1 TELEFON: 0751756368 9 Confectioner masinist Valabilitate:25.10.2018..

102. SERTECH INDUSTRY S.R.L. COD FISCAL: 20984288 ADRESA:STR.VIILE SIBIULUI,NR.1,SIBIU TELEFON: 0745503634/0741057401/0374092777 E-mail: office@sertech.ro 1 1 1 2 Tehnician masini si utilaje-vechime min.1 an Lacatus mecanic-vechime min.1an Frezor universal-vechime min. 1 an Muncitor necalificat la asamblarea,montarea pieselor (locurile de munca sunt la Sibiu) Se ofera bonuri de masa Valabilitate: 25.10.2018..

103. SERVICIUL DE METROLOGIE LEGALA VALCEA – BRML-DRML CRAIOVA COD FISCAL: 4283376 ADRESA: STR.OITUZ,NR.7 TELEFON: 0250741898 E-MAIL/PAGINA INTERNET: sjml_vl@yahoo.com 1 Expert gradul I A – vechime in domeniu 6 ani si 6 luni –studii superioare tehnice,permis cat.B Concurs Valabilitate: 19.10.2018

104. SINDCOOP S.A. COD FISCAL: 2540279 ADRESA: STR.MORILOR,NR.32 TELEFON: 0752134351 1 1 Lacatus mecanic Muncitor necalificat Valabilitate: 04.11.2018

105. SISTEMUL DE GOSPODARIRE A APELOR VALCEA COD FISCAL: 18264803 ADRESA: STR.POSADA,NR.21 TELEFON: 0250730415 INT.113 1 Electrician- vechime in domeniu minim 5 ani- certificat de calificarein meseria de electrician/diploma de absolvire a unei scoli profesionale care sa ateste calificarea in meseria de electrician Concurs Valabilitate:17.10.2018

106. SOCIAL ENTERPRISE S.R.L. COD FISCAL: 33969824 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.171 TELEFON: 0771290403 1 Zidar,pietrar,tencuitor-vechime in domeniu 1 an-scoala profesionala sau 10 clase Locul de munca se afla la Vladesti Valabilitate: 10.10.2018

107. SORIVAL S.R.L. COD FISCAL: 5087904 ADRESA: STR.EROILOR, NR.17 TELEFON: 0744395188 2 2 2 Manipulant marfuri produse frigorifice Gestionar depozit frigorific-permis cat.B Vanzator Valabilitate: 28.10.2018

108. SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA VALCEA COD FISCAL: 2540589 ADRESA:STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.201 TELEFON: 0250744701/0250746989 8 3 4 1 5 3 1 Asistent generalist : 1post-bloc operator Chirurgie 1 post-sectia Chirurgie Generala 1 post- cabinet Nefrologie 1 post- cabinet Ecografie 1 post- sectia Neonatologie 1 post- sectia Gastroenterologie 1 post- sectia Cardiologie 1 post –UPU SMURD diploma de scoala sanitara,postliceala sau diploma de studii postliceale prin echivalare H G 797/1997,sau diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate sau diploma de licenta in specialitate; certificat de membru si adeverinta pentru participare la concurs eliberate de OAMMR. Infirmier: 1 post- sectia ATI 1 post- sectia RMFB-Calimanesti 1 post-sectia ortopedie si Traumatologie Scoala generala si curs de infirmier oerganizat OAMGMAMR sau de furnizorii autorizati de MMFPS cu aprobare MS directia Generala Resurse Umane si certificare Ingrijitor curatenie: 1 post-compartiment ATI-OG 1 post- sectia Neurologie 1 post- Serviciul Judetean de Medicina Legala 1 post- sectia Psihiatrie II Scoala generala Electrician- certificat de calificare in meseria de electrician Valabilitate:16.10.2018 Asistent generalist- posturi temporar vacante: 1 post- sectia Cardiologie 1 post- sectia ORL 1 post- sectia Gastroenterologie 2 posturi- UPU SMURD diploma de scoala sanitara,postliceala sau diploma de studii postliceale prin echivalare H G 797/1997,sau diploma de absolvire a invatamantului superior de 3 ani in specialitate sau diploma de licenta in specialitate; certificat de membru si adeverinta pentru participare la concurs eliberate de OAMMR Infirmier- posturi temporar vacante: 2 posturi- SECTIA Ortopedie si Traumatologie 1 post- sectia Chirurgie si Ortopedie Pediatrica Scoala generala si curs de infirmier oerganizat OAMGMAMR sau de furnizorii autorizati de MMFPS cu aprobare MS directia Generala Resurse Umane si certificare Ingrijitor curatenie: 1 post temporar vacant- scoala generala Valabilitate:09.10.2018 Data de inceput: dupa finalizarea concursului conform HGR 286 din 20111

109. STAROXIM S.R.L. COD FISCAL: 6355355 ADRESA: RM.VÂLCEA, STR.TIMIŞ, NR.49 TEL./FAX: 0744660108, 0350405910, 0250/732213 E-mail:office@staroxim.ro, staroxim@yahoo.com 4 4 1 Muncitori necalificaţi Tâmplari universali Operator Se ofera tichete de masa Valabilitate 10.10.2018

110. SAPTE SPICE S.A. COD FISCAL: 2537907 ADRESA: STR.TIMIS,NR.22 TELEFON:0250746001 2 Ambalator manual Se ofera tichete de masa Valabilitate:01.11.2018

111. TERMOREP S.R.L. COD FISCAL: 1469332 ADRESA: STR.NISTOR DUMITRESCU,NR.14/17, RM. VALCEA TEL/FAX: 0250737308 / 0250737302 4 4 1 Lacatus mecanic-cunostinte desen tehnic-vechime in domeniu 2 ani Sudor-cunostinte desen tehnic-vechime in domeniu 2 ani Inginer sudor-capacitatea de interpretare a planurilor si desenelor tehnice specifice, cunostinte de operare MC Office(Word,Excel) Experienta de minim 2 ani in specialitate Studii superioare profil mecanic-spec. sudura Se ofera tichete,decontare abonament pentru distanta peste 15 km Valabilitate: 12.10.2018

112. TOR MONTAGGI S.R.L. COD FISCAL: 39652891 ADRESA: STR.GRIGORE PROCOPIU,NR.5-7 TELEFON: 0724261369 2 Muncitor necalificat Valabilitate: 14.10.2018..

113. TRUVIL UTIL S.R.L. COD FISCAL: 27932103 ADRESA: STR.OVIDIU,NR.1 TELEFON: 0748067025 E-mail:truvil.util@gmail.com 1 Sofer pentru U.E.-sofer cat.B-vechime in domeniu 2 ani Se ofera diurna Valabilitate: 25.10.2018

114. UNCLE SAM SERVICE S.R.L. COD FISCAL: 16099955 ADRESA: STR.RAURENI,NR.153 A TELEFON:0250734573 E-mail:info@unclesam.ro 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Director de vanzari Reprezentant vanzari directeD2D pentru sisteme de securitate Reprezentant vanzari directeD2D pentru instalatii termice Reprezentant vanzari directeD2D pentru magazin IT Electrician montator de instalatii automatizate Tehnician echipamente de calcul si retele Inginer instalatii Instalator retele termice si sanitare Personal de serviciu Valabilitate oferta: 25.10.2018

115. UNITED GAS S.R.L. COD FISCAL: 38619056 ADRESA: STR.TIMIS,NR.6 TELEFON: 0760666357 4 Muncitor necalificat Valabilitate: 17.10.2018

116. UZINA MECANICA RM.VALCEA COD FISCAL:1465560 ADRESA:STR.PLATFORMA INDUSTRIALA,NR.1 TELEFON: 0250732852;0250736294 2 5 Sudor-calificare-vechime in domeniu 2 ani Lacatus mecanic-vechime in domeniu 1 an Valabilitate:27.10.2018

117. VADOVA S.R.L. COD FISCAL: 2989325 ADRESA: COM. BUDESTI TELEFON: 0250737400 E-mail:vadovacontab@yahoo.com 2 1 Muncitor necalificat la ambalarea produselor solide si semisolide Operator la fabricarea altor produse chimice Valabilitate:12.10.2018

118. V VALLON SRL COD FISCAL: 1467471 ADRESA: ALEEA RANDUNELELOR, 1BIS, RM. VALCEA TEL: 0723621873 2 Electrician in constructii ( se ofera bonuri de masa) Valabilitate: 12.10.2018..

119. VALOR VALORIS CENTER S.R.L. COD FISCAL: 18602432 ADRESA: COM.BUJORENI,NR.159 TELEFON: 0350522020 5 10 Agent servicii clienti Agent servicii clienti (limba engleza) Valabilitate: 13.10.2018

120. VILMAR S.A. COD FISCAL: 2989503 ADRESA: STR.INDUSTRIILOR,NR.10 TELEFON: 0250703800 20 4 4 10 6 2 2 Operator masina comanda numerica Strungar Frezor Sudor Lacatus constructii metalice Electrician Controlor calitate Valabilitate: 02.11.2018….

121. VIZAL S.R.L COD FISCAL: 14885400 ADRESA: STR.DANIL IONESCU,NR.6 A TELEFON: 0754666337 1 1 Lucrator productie Ucenic Valabilitate: 28.10.2018..

122. VOREL S.R.L. COD FISCAL: 24551279 ADRESA: ORLESTI,VALCEA TELEFON: 0745217525 E-mail: scvorelsrl@yahoo.com 1 1 5 Tractorist-vechime in domeniu 1 an Mecanic utilaje agicole-vechime in domeniu 1 an Montator subansamble-vechime in domeniu 1 an Se ofera prime Valabilitate: 02.11.2018..

123. WIPRO INFRASTRUCTURE ENGINEERING S.A. COD FISCAL:1471049 ADRESA:STR.TOPOLOG,NR.24,RM.VALCEA TELEFON:0250740360 E-mail:valerica.sandulescu@wipro.com 3 4 3 2 5 3 3 2 Inginer mecanic Lacatus mecanic Sudor Vopsitor industrial Muncitor necalificat Operator CNC– experienta minim 2 ani Stivuitorist-experienta reprezinta un avantaj Gestionar depozit– experienta minim 2 ani Se ofera tichete de masa Valabilitate oferta: 31.10.2018

124. YUCADAR S.R.L. COD FISCAL: 32381736 ADRESA: COM.BUJORENI, NR.142, JUD.VÂLCEA ADR. DE CONTACT: STR. G. STOIANOVICI, NR.7, RM. VL TEL.: 0756055188 E-mail: yucadar@gmail.com 1 1 1 2 1 1 Tamplar Dulgher Vopsitor lemn Muncitor necalificat Sudor Operator echipament prelucrare lemn Valabilitate: 28.10.2018..