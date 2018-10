EXCLUSIVITATE: În 11 ani, 567 de valceni au făcut obiectul unor mandate de supraveghere 

Direcţia Naţională Anticorupţie susţine că, în perioada ianuarie 2005 – februarie 2016, au fost dispuse 24.576 de mandate de supraveghere în dosarele instrumentate de procurorii anticorupţie, care vizează 36.406 persoane, scrie Agerpres.

“Având în vedere informaţiile vehiculate în spaţiul public privind suspiciunile care acreditează ideea că milioane de români ar fi fost interceptaţi, precum şi cele potrivit cărora 3.000 de magistraţi ar fi fost cercetaţi în ultimii patru ani de către DNA, respectiv că jumătate dintre magistraţii din România au avut ani de zile dosare prin care, probabil, au fost influenţaţi să dea soluţii stabilite în afara sălii de judecată, punem la dispoziţia publicului următoarele date statistice: mandatele de supraveghere tehnică/ autorizaţiile prin care s-a dispus interceptarea comunicaţiilor în cauze DNA pe o perioadă de 11 ani (1 ianuarie 2005 – 16 februarie 2016, data pronunţării deciziei nr. 51 a CCR) – au fost dispuse 24.576 de mandate de supraveghere/ autorizaţii; numărul persoanelor care au făcut obiectul acestora a fost de 36.406”, se arată într-un comunicat al DNA, transmis sâmbătă AGERPRES

In ceea ce priveste judetul Valcea, potrivit unor surse judiciare – in 11 ani, 567 de valceni au făcut obiectul unor mandate de supraveghere. Printre valcenii ascultati se numara: presedinti de partide, primari, consilieri judeteni si locali, alti politicieni, directori de institutii publice, functionari, judecatori, procurori, oameni de afaceri etc.