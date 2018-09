Sprijin financiar de la Primăria Râmnicului pentru o fostă handbalistă de marcă a echipei Oltchim

Consiliul Local al municipiului Râmnicu Vâlcea, întrunit în şedinţă extraordinară la data de 11 septembrie 2018, a aprobat alocarea sumei de 10.000 de lei din fondul de rezervă bugetară constituit în bugetul local, pentru sprijinirea doamnei Rouă Cristina Eleonora, domiciliată în Râmnicu Vâlcea, în vederea asigurării tratamentului medicamentos indispensabil susţinerii vieţii şi ameliorării stării de sănătate. Prin cererea înregistrată cu nr.32391/07.09.2018 la Primăria municipiului Rm.Vâlcea şi cu nr.115/10.09.2018 la Direcţia de Asistenţă Socială, un grup umanitar, constituit din foste colege de echipă, solicită acordarea unui ajutor financiar necesar asigurării tratamentului medicamentos indispensabil susţinerii vieţii şi ameliorării stării de sănătate pentru doamna Rouă Cristina Eleonora, fostă handbalistă de marcă a echipei Oltchim Rm. Vâlcea. Urmare a acestei solicitări, Direcţia de Protecţie Socială a efectuat ancheta socială cu privire la situaţia doamnei Rouă Cristina Eleonora. Menţionăm că doamna Rouă Cristina, în vârstă de 60 ani, are domiciliul stabil în municipiul Rm. Vâlcea, este divorţată de peste 15 ani, iar unica fiică, Alexandra Rouă, a decedat la numai 32 ani, în cursul lunii martie 2018. La momentul prezentei, doamna Rouă Cristina activează cu o jumătate de normă la Handbal Club Municipal Chimia Rm. Vâlcea şi realizează un venit lunar de aproximativ 800 lei. „Problemele de sănătate ale doamnei Rouă au debutat fulminant în cursul acestui an, se pare pe fondul unei suprasolicitări fizice şi psihice cauzate de evenimentele nefericite survenite în familie într-un interval de timp scurt, de aprox.3 luni (ianuarie – decesul mamei; martie – decesul fiicei), coroborate cu necesitatea acoperirii cheltuielilor angajate pentru realizarea serviciilor funerare şi a investigaţiilor de specialitate impuse de starea sa de sănătate. Precizăm faptul că doamna Rouă prezintă o patologie tumorală cu localizare multiplă şi determinări secundare, metastatice, fapt ce a influenţat negativ nu numai capacitatea sa de a-şi asigura prin forţe proprii activităţile zilnice, de bază şi instrumentale (igienă personală, îmbrăcat-dezbrăcat, menaj, prepararea hranei şi alimentaţie, administrarea medicaţiei, acompaniere), cât şi posibilitatea de a presta cele mai uşoare activităţi. Dumneaei beneficiază la momentul actual de suportul (material, moral) fostului ginere, la care de altfel şl locuieşte, beneficiind de îngrijire si supraveghere, în limita posibilităţilor acestuia (mai are în îngrijire 2 copii minori), dar şi de sprijinul fostelor coechipiere (material. emoţional) care, impresionate de situaţia sa actuală au iniţiat acest demers. Semnalăm faptul că venitul personal al doamnei Rouă Cristina este insuficient pentru acoperirea nevoilor medicale-medicamente, investigaţii de specialitate, controale periodice. Reamintim faptul că doamna Rouă Cristina, fost mare portar al echipei de handbal Oltchim Rm. Vâlcea, şi-a adus contribuţia alături de celelalte coechipiere, multe dintre ele semnatare ale apelului umanitar, la prestigiul handbalului vâlcea pe plan naţional şi internaţional, începând cu anul 1989 – 12 Cupe ale României, o Cupă a Cupelor şi o Supercupă a Europei.