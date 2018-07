DEZVĂLUIRI INCENDIARE! Cum s-au furat MILIOANE DE EURO la CET Govora! Procurorii DNA au demarat urmarirea penala! 

Afacerile lui Cristinel-Dumitru Ducu, patronul Energocarb Serv SRL, in zona Motru au inceput la sfârsitul anului 1999, când a cumparat de la FPS societatea TPSUT SA, care s-a desprins in anul 1997 din fosta Companie Nationala a Lignitului Oltenia (CNLO). Licitatia a avut loc la Bucuresti, iar Ducu a achizitionat actiunile prin intermediul societatii LAMDIM TRADING SRL Bucuresti, care era detinuta de el. Pentru ca TPSUT se confrunta cu probleme economice deosebite, fiind preluata in momentul privatizarii cu datorii de peste 100 de miliarde de lei, la scurt timp, in anul 2000, Ducu infiinteaza alta firma, ATU SA, in care il atrage si pe generalul SPP Mihai-Florin Sucata, seful Corpului de Control al SPP – potrivit gds.ro. Cristinel-Dumitru Ducu detine 49% din aceasta societate, iar Sucata, 48%. In afara de cei doi, printre actionarii firmei mai apar Mihaela-Liana Sucata, sotia generalului SPP, cu 1%, si Ecaterina Ducu, sotia lui Ducu, tot cu 1%. In anul urmator, acelasi tandem Ducu – Sucata infiinteaza alte doua societati, ITUC si ITUC INDUSTRY. Situatia se schimba putin la ITUC INDUSTRY, pentru ca actionar principal apare fiica lui Sucata, cu 48% din societate.

În afară de fostul general SPP, Mihai Florin Sucata, Cristinel Ducu mai este asociat în diverse firme, inclusiv în Lorfa SRL, cu Dan Bobaru, fiul fostului șef de la Finanțe Motru și cu Adrian Duicu, ginerele fostului președinte al Judecătoriei Târgu Jiu.

Tiberiu Pîrnău