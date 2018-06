Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia – va fi adus la Parohia Sfântul Nicolae din comuna Roşiile

Timp de patru zile, în perioada 15-18 iunie 2018, racla cu una dintre cele mai valoroase relicve creştine – Brâul Maicii Domnului de la Mănăstirea Kato Xenia din Grecia – va fi adusă la Parohia Sfântul Nicolae din satul Pleşeşti la iniţiativa primarului comunei Roşiile, Doru Diaconu şi cu binecuvântarea ÎPS Varsanufie, Arhiepiscopul Râmnicului. Cu prilejul acestui eveniment, la biserica Sfântul Nicolae din localitate se va organiza în acele zile un pelerinaj, pentru toţi credincioşii care vor veni să se roage la Brâul Maicii Domnului: „Preţioasa relicvă, brâul Maicii Domnului va fi la dispoziţia credincioşilor fără întrerupere, timp de patru zile. Am luat această decizie împreună cu un prieten. Am fost inclusiv în Grecia, de unde am primit acordul. Ulterior am înaintat demersurile către ÎPS Varsanufie, care ne-a dat încuviinţarea, apoi am obţinut şi consimţământul Patriarhiei. Aducerea brâului Maicii Domnului este o mare binecuvântare pentru comuna noastră. Mulţi pelerini fac drum lung până în Grecia, la Kato Xenia, pentru a vedea acest odor de mare preţ. Acum ne rugăm Maicii Domnului să învăluie cu har şi binecuvântare comuna noastră şi aşteptăm cu nerăbdare venirea cinstitului brâu în mijlocul nostru, care va fi depus la Biserica Sfântul Nicolae din satul Pleşeşti, biserică datând din anii 1792-1793. Brâul Maicii Domnului se păstrează în Mănăstirea de maici Kato Xenia din Grecia şi este o foarte preţioasă relicvă a lumii creştine, care aminteşte credincioşilor de vieţuirea simplă, dar plină de sfinţenie a Sfintei Fecioare Maria, fiind cinstit cu multă evlavie de credincioşii ortodocşi din întreaga lume. Este considerată a fi cea mai mare comoară a Vatopedului şi singura amintire preţioasă care se păstrează din viaţă pământească a mamei Mântuitorului Isus. Potrivit tradiţiei, brâul a fost ţesut de însăşi Maica Domnului din fire de cămilă şi, după adormire, în momentul înălţării ei la ceruri, l-a dăruit Sfântului Apostol Toma. Misiunea de păstrare din generaţie în generaţie a continuat-o o fecioară evlavioasă care provenea din această familie.