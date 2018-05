Valceanca Roxana de la Exatlon, prima iesire in oras, dupa 4 luni in jungla! 

Roxana Moise a parasit competita Exatlon chiar inainte de semifinala iar jurnalistii WOWbiz.ro trimisi special in Republica Dominicana au profitat de ocazia „libertatii” si au scos-o un pic la plimbare.

Am intalnit-o pe Roxana la o terasa situata pe o plaja superba, la malul oceanului. Mult schimbata, Roxana parea sa incerce din nou sa se reintegreze in lumea „civilizata” dupa aproape de 4 luni petrecute in inima junglei.

„Am putut si sa vorbesc la telefon. Mi se pare ciudat, inca nu sunt obisnuita.cu atatia oameni… cu un telefon ca functioneaza si sa pot lua legatura cu sotul meu. Am vorbit acasa si cu sora mea, cu colegii de la sala. Abia astept sa ajung acasa. Sunt implinita ca am reusit sa traiesc cea mai frumoasa experienta”, ne-a declarat razboinica.

Roxana spune ca i se pare ciudat sa fie intr-un loc public, sa vada fete noi in jurul ei si sa aiba voie sa intre in contact cu oamenii: „Mi s-a parut ciudat cand m-am asezat la masa si ma salutau persoane pe care nu le cunosc. Inca nu sunt obisnuita. Mi se parea ciudat ca puteam sa-mi aleg ce vreau eu sa mananc. Eram obisnuita cu orezul in fiecare zi. Sper sa nu ma ingras, sa ma apuc de antrenament dar si sa-mi fac poftele in fiecare zi, sa mananc dulciuri in fiecare zi, dupa care sa incep un regim alimentar sanatos”.

Pentru Roxana, acestea sunt ultimele clipe pe care le va petrece in Republica Dominicana si recunoaste ca sentimentele ii sunt amestecate.

Baietelul Roxanei e foarte mandru de mama lui, mai ales ca este fan Exatlon. „Da, si el si nepotelul, Patrick, sunt mari fani Exatlon. Au avut tricouri cu Exatlon, cu Razboinicii. Abia asteapta sa ma duc la scoala, sa-i iau de acolo, sa se mandreasca cu mine. Si eu sunt la fel de mandra de ei. M-au urmarit tot timpul din fata televizorului. Abia astept sa-i vad, sa vad multe poze cu ce s-a intamplat in fata televizorului cat eu nu am fost acasa”.

Roxana de la Exatlon, la prima iesire in oras: „Ma gandesc sa organizez un concurs cu specific sportiv pentru copii”

Razboinica spune ca s-a gandit chiar la o idee de afaceri, in perioada urmatoare: „Ma gandesc la un eveniment pentru copii cu specific sportiv. Mie imi plac foarte mult copiii si mi-ar placea sa colaborez cu ei. Ma gandesc la un proiect sau sa organizez un eveniment cu mai multi copii. Orasul Ramnicu Valcea este micut iar daca as da un zvon cred ca ar putea avea succes un astfel de proiect. Tot timpul i-am incurajat pe copii sa faca miscare, sa nu stea pe telefon sau tableta. O sa ma gandesc la o locatie, sa organizez cu premii etc”.